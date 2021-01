Auancen a bon ritme es òbres deth nau gimnàs de Gessa

Es accions entara dubertura deth nau gimnàs de Gessa seguissen per bon camin e poderien finalizar pendent aguest pròplèu mes d’hereuèr. En totau, s'an destinat 70.000 èuros ara creacion de tres espacis diferenti laguens dera sala sociau deth pòble: ua zòna de maquines e peses de fitness, atau coma biciclètes e cintes, ua auta entà dar eth servici de classes de crossfit e activitats dirigides qu'aufrirà eth complèxe, e ua tresau qu'aurie era foncion de bar entàs sòcis deth gimnàs o vesins que desiren préner un refrigeri.

Er objectiu der Ajuntament de Naut Aran damb era creacion d'aguesta naua installacion ei era de poder aportar un benefici sociau mès as vesins deth municipi pr'amor qu'actuauments non existie un centre d'aguestes caracteristiques ena zòna. Segontes eth baile, César Ruiz-Canela, “gràcies ara arribada d'aguest gimnàs, es nòsti joeni e gent grana auràn un lòc en qué realizar abits saludables sense auer eth besonh de desplaçar-se a auti endrets coma Vielha”. Ena madeisha linha, destaque que “demoram poder daurir pendent aguest mes d’hereuèr er espaci fitness e tanben era sala entàs activitats coordinades, e, mès tà deuant, eth bar. Era arribada d'aguest bar supausarà un gran revulsiu en pòble pr'amor qu'actuauments Gessa no n'auie cap”

Es quòtes entar accès ath gimnàs encara non son definides, mès des deth consistòri s'apunte que seràn prètzi modelics entàs vesins e que, se vòlen participar en quinsevolh des activitats dirigides que se prepausaràn, auràn de pagar ua quantitat addicionau. Er orari d'atencion ath public serà des 14:00 enquias 21:30 de dimars a dissabte. Era dubertura deth gimnàs ei prevista entà finaus deth mes de hereuèr se es condicions sanitàries e es autoritats competentes ac permeten.