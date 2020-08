Baix Pallars també demana un "consum responsable d'aigua"

L' Ajuntament de Baix Pallars, al Pallars Sobirà, ha demanat als seus veïns que facin un " consum responsable d'aigua". Igual que ja va fer Sort fa uns dies, quan va detectar un consum excessiu d'aigua que podia posar en risc el correcte subministrament, el consistori ha decidit fer aquest avís de "compliment obligat per a tots els veïns i visitants del municipi".

A través de l'e-bando, l'Ajuntament ha demanat que "feu un ús responsable en el consum d'aigua, que prioritzeu l'aigua pel consum de boca i higiene personal, evitant-ne l'ús per regar, omplir piscines i/o altres usos que no siguin de primera necessitat". Des del consistori han remarcat que "esperem i us demanem la vostra col·laboració" i han deixat clar que " no descartem prendre mesures dràstiques per tal d'evitar problemes majors".

No és el primer estiu que algun municipi pirinenc ha d'aplicar determinades restriccions d'aigua, o almenys recomanar-les, com han fet de moment Sort i Baix Pallars. De fet, la manca de precipitacions de l'època i la forta afluència de segons residents i visitants ja ha fet que durant força estius municipis cerdans com Llívia o Bellver hagin hagut d'aplicar restriccions per tal d'evitar que l'ús de l'aigua per a piscines o reg de jardins posés en perill el seu subministrament per a consum de boca o higiene personal.