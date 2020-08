Baixa el nombre de persones confinades a la Seu però creix el risc de rebrot

La situació sanitària al nord de l'Alt Urgell continua sent força complicada degut als importants rebrots de covid-19. Així, a la Seu d'Urgell, i segons les darreres dades ofertes per l'Ajuntament, el risc de rebrot segueix creixent i se situa ja en 823, molt per sobre del llindar de risc alt, que és 100. Per contra, el que comença a baixar és la taxa de reproducció de la malaltia, que en les darreres 24 hores ha passat de 3,88 a 3,11. Tot i això, aquesta se situa encara molt per sobre del que és recomanable, que és 1.

El que també baixa és el nombre de persones aïllades, ja sigui perquè són positius confirmats o bé per ser contactes de risc pendents de confirmar. Així, si fa 24 hores, entre aïllats preventius i confirmats -a casa o a l'hospital- hi havia 593 persones, actualment n'hi ha 521. El que ha baixat més és el nombre de persones aïllades per ser contacte de risc, de 549 a 473.

Pel que fa al nombre de nous casos confirmats al municipi, en les darreres hores se n'han confirmat cinc més, de manera que actualment n'hi ha 48 (46 aïllats al domicili i 2 ingressats al Sant Hospital). En aquest sentit, en les darreres 24 hores s'ha donat l'alta a un pacient que estava ingressat per covid-19. Actualment, el centre hospitalari té ocupats 2 dels 8 llits habilitats pel covid-19 i no hi ha cap pacient als dos llits habilitats per a casos crítics. Pel que fa a planta, hi ha ocupats 14 dels 26 llits.

Bones notícies a l'Alta Ribagorça

La situació del nord de l'Alt Urgell contrasta amb la de l'Alta Ribagorça, on fa un mes que no s'hi detecta cap nou positiu, després que es pogués controlar el petit brot que es va detectar el juliol al Pont de Suert. Pel que fa al Pallars Jussà, l'altra comarca que fins fa poc havia estat en risc alt de rebrot, la situació hi segueix millorant. Així, en les darreres 24 hores aquest risc ha baixat de 89,47 a 64,26. La situació també és de risc moderat al Pallars Sobirà i a la Val d'Aran, mentre que Cerdanya es manté en un risc baix. Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, actualment hi ha sis persones hospitalitzades per covid-19. Des que va començar la pandèmia s'han notificat 643 positius.