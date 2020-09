Baixa el risc de rebrot a l'Alt Pirineu i Aran

L'Alt Pirineu i Aran segueix sent la regió sanitària de Catalunya amb un risc de rebrot de covid-19 més alt però presenta una millora respecte a fa 24 hores. Així doncs, i segons les darreres dades ofertes per Salut, el risc ha baixat de 311,03 a 290,08, mentre que la velocitat de reproducció de la malaltia (Rt), que és la que estableix a quantes persones pot infectar un malalt de covid-19, també baixa d'1,58 a 1,47. En tots dos casos, però, són xifres força altes, superiors al que seria desitjable, ja que a partir de 100 ja es considera risc alt, i l'ideal és que l'Rt no superi l'1.

El que ha pujat en les darreres hores és el nombre d'hospitalitzacions (ara n'hi ha 13) i de pacients a l'UCI (n'hi ha 2). El nombre de nous positius també s'ha incrementat lleugerament. Així, en les últimes 24 hores s'han detectat 2 casos més i l'acumulat des que va començar la pandèmia s'enfila ja fins als 932 positius.

Cerdanya comença a baixar

Per comarques, la que presenta un major risc segueix sent Cerdanya, tot i que la situació ha millorat respecte a fa 24 hores. Així, ha passat d'un risc de 914,76 a un de 817,03. L'Rt, mentrestant, baixa de 2,06 a 1,89. Actualment, a l'Hospital de Cerdanya hi ha 9 persones ingressades, 2 d'elles a l'UCI. Justament, aquest dimarts s'ha fet la segona jornada de cribratges a Puigcerdà, i hi han assistit 624 persones.

L'altra comarca amb una situació més delicada és l'Alt Urgell que, tot i que té un risc de rebrot més baix que Cerdanya, ha empitjorat en les darreres 24 hores. Així, ha passat d'un risc de 241,52 a un de 281,13, i d'una Rt d'1,85 a una d',199. Al Sant Hospital de la Seu hi ha ara mateix 3 persones ingressades. Davant d'aquesta situació, l'alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha alertat que "no volem arribar a les xifres de fa 3 setmanes" i ha deixat clar que la població no es pot relaxar.

L'altra comarca on segueix pujant el risc és l'Alta Ribagorça, que venia d'un període molt llarg en situació de perill zero. En les últimes 24 hores ha passat d'un risc moderat-baix (33,31) a un de moderat-alt (87,44), i d'una Rt de 0,57 a una d'1. L'altra comarca en una situació complicada és el Pallars Sobirà, tot i que en les últimes 24 hores ha millorat, passant d'un risc de rebrot de 275,58 a un de 223,71, i d'una Rt de 2,02 a una d'1,64.

Nou hospitalitzat al Pallars

On ara mateix la situació és més favorable és al Pallars Jussà i a la Val d'Aran. En el primer cas, la comarca ha passat d'un risc de 95,30 a un de 63,01, i d'una Rt d'1,05 a una de 0,76. L'aspecte negatiu és que, després de molts dies sense cap ingressat, l'Hospital del Pallars té ara un nou pacient de covid-19. L'Aran, mentrestant, ha abandonat el risc alt (110,04) per passar al moderat-alt (97,24) i ha baixat l'Rt d'1,02 a 0,90. A l'Espitau Val d'Aran, mentrestant, s'hi mantenen dues persones ingressades amb covid-19.