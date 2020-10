Baixa el risc de rebrot a l'Alt Pirineu i Aran

El risc de rebrot ha baixat a l'Alt Pirineu i Aran en les darreres 24 hores, segons les dades ofertes per Salut. Després de diversos dies d'ascens, ha canviat la tendència i el risc ha passat de 285,26 a 270,12. El que sí que ha pujat lleugerament és la velocitat de contagi del virus (Rt), que ha passat de 0,90 a 0,94. Aquesta taxa estableix a quanta gent pot infectar un malalt de covid-19, de manera que si es manté per sota d'1 vol dir que el virus està en regressió. Pel que fa al nombre de casos, en les últimes 24 hores no se n'han detectat de nous, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia es manté en 1.179.

Per comarques, el risc de rebrot baixa a totes menys a dues, la Val d'Aran i el Pallars Sobirà. En el primer cas, el territori presenta un risc molt alt i, en les darreres 24 hores ha pujat més, passant de 334,26 a 412,11. L'Rt també puja, passant d'1,48 a 1,72, mentre que a l'Espitau Val d'Aran s'hi mantenen dues persones ingressades per covid-19, segons les dades de Salut. El Pallars Sobirà, mentrestant, es manté en risc moderat, tot i que en les últimes 24 hores ha experimentat un ascens, passant de 43,77 a 68,09. L'Rt també ha pujat de 0,86 a 1.

Pel que fa a la resta de comarques, Cerdanya segueix tenint el risc més alt de tota la regió sanitària, però experimenta una millora. Així, en les últimes 24 hores passa de 693,36 a 626,91. L'Rt, mentrestant, es manté gairebé igual, passant de 0,82 a 0,83. Pel que fa a les hospitalitzacions, segons Salut hi ha set persones de la comarca a l'hospital i una a l'UCI per covid-19.

A l'Alt Urgell la situació també millora, passant d'un risc de 285,26 a un de 270,12; i d'una Rt d'1,88 a una d'1,83. Segons dades de Salut, ara mateix es mantenen dues persones de l'Alt Urgell ingressades a l'hospital amb covid-19. Pel que fa al Pallars Jussà, la comarca abandona el risc alt i passa a moderat, en baixar de 120,38 a 88,79. L'Rt també baixa, de 0,91 a 0,77. Finalment, l'Alta Ribagorça es manté amb un risc zero.