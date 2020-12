Baixen el risc i l'Rt a Cerdanya però puja el nombre d'hospitalitzats

La situació epidemiològica continua sent complicada a Cerdanya, però alguns indicadors de perill segueixen baixant. És el cas del risc, que respecte a la darrera actualització feta per Salut passa de 949 a 859, mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) baixa d'1,12 a 1,07. Recordem que si aquesta està per sobre d'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. El que puja, en canvi, són els ingressats per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya, que passen de 12 a 14, una de les xifres més altes des de l'inici de la pandèmia.

La segona comarca amb uns índexs més alts és l'Alt Urgell, tot i que aquests han baixat respecte a l'últim balanç. Així, el risc passa de 956 a 861 i l'Rt cau de 2,24 a 2,18, tot i que segueix estant molt alt. Segons les darreres dades ofertes per l'Ajuntament de la Seu, aquest dilluns, al Sant Hospital hi ha 3 persones ingressades per covid-19.

A l'Aran, el risc es manté molt alt, en 680, mentre que l'Rt segueix a 2,01. Segons Salut hi ha una persona de la vall hospitalitzada per covid-19. Al Pallars Jussà, el risc baixa molt lleugerament, de 137 a 136 i l'Rt puja també de forma molt lleu, de 0,60 a 0,63. Pel que fa a les hospitalitzacions, segons Salut hi ha dues persones de la comarca ingressades per covid-19.

Al Pallars Sobirà, el risc baixa de 105 a 95 (i, per tant, passa d'alt a moderat), però l'Rt puja d'1,42 a 1,57. Finalment, l'Alta Ribagorça es manté en situació de risc zero.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc i l'Rt baixin respecte a la darrera actualització, tot i mantenir-se força alts. En el primer cas, passa de 949 a 859 i, en el segon, l'Rt cau d'1,12 a 1,07. Des de l'inici de la pandèmia s'han registrat 3.714 positius a la regió sanitària. Pel que fa al nombre de vacunats, aquest és de 79, que corresponen als 60 usuaris i als 19 professionals de la residència Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur que diumenge van ser els primers en rebre el vaccí a l'Alt Pirineu i Aran.