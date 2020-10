Baixen les afectacions greus de la processionària del pi

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) té en marxa, un any més, la campanya de tractaments aeris per al control de la processionària del pi. En total es tractarà una superfície de 15.000 hectàrees de vuit comarques i 23 municipis. En aquesta campanya, es tractaran menys hectàrees que l'any passat, ja que n'hi ha menys amb afectació greu.

D'aquestes vuit comarques, quatre són de l'Alt Pirineu: l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, Cerdanya i el Pallars Jussà. A l'Alt Urgell s'actuarà en 4.405 hectàrees dels municipis de les Valls d'Aguilar, Coll de Nargó i Montferrer i Castellbò. A l'Alta Ribagorça, el tractament es farà en 500 hectàrees del municipi del Pont de Suert. A Cerdanya, l'actuació es farà en 1.000 hectàrees dels municipis de Llívia, Ger, Guils, Bellver i Prullans. Finalment, al Pallars Jussà, l'actuació es farà en 1.814 hectàrees dels municipis de Senterada, Conca de Dalt i Abella de la Conca. La resta de comarques catalanes on s'actuarà són el Bages, el Berguedà, la Noguera i el Solsonès.

Des d'Agricultura han indicat que " el tractament més efectiu per combatre la processionària en l'àmbit forestal és l'aeri, que s'aplica a la tardor, en els primers estadis de desenvolupament de les erugues". D'acord amb els estudis d'avaluació de les campanyes que es fan cada any, "les defoliacions a les zones tractades són molt inferiors a les zones equivalents no tractades, la qual cosa en demostra l'efectivitat". Enguany, afegeixen, el nivell d'afectació és inferior a causa de raons meteorològiques, "però sobretot a l'esforç en mantenir els nivells de tractaments aeris de control dels darrers anys".

El percentatge de les pinedes amb algun grau d'afectació per aquest insecte defoliador a Catalunya es manté al voltant del 20%. El que continua disminuint són les afectacions més greus, i les que provoquen les molèsties més importants pel que fa a salut, ramaderia, oci i paisatge (que ja són inferiors a 20.000 hectàrees). L'any 2016, les afectacions greus eren de quasi 60.000 hectàrees; aquest any 2020, són de 13.300.

La processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) és un insecte autòcton, i des del DARP assenyalen que " l'objectiu d'aquests tractaments no és erradicar aquest organisme sinó contribuir a l'equilibri natural de les seves poblacions a les pinedes". Així recorden que, "a més d'ocasionar importants perjudicis a les economies locals (turisme rural, ramaderia, sector forestal...), origina urticària i trastorns al·lèrgics a les persones i als animals".

El producte que s'utilitza, afegeixen, "és biològic (Bacillus thuringiensis kurstaki), compatible amb l'agricultura ecològica, i no està classificat com a tòxic ni com a perillós per al medi ambient ni per als organismes aquàtics". A més, cal tenir present les limitacions de la normativa relativa als tractaments aeris que prohibeix els tractaments a menys de 100 metres de zones habitades.