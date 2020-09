El servei de tren entre Balaguer i la Pobla de Segur es podria reprendre aquesta setmana

El servei de tren entre Balaguer i la Pobla de Segur es podria reprendre aquesta mateixa setmana. Cal recordar que el trànsit ferroviari va quedar interromput el passat mes de gener, quan el temporal Glòria va malmetre la segona unitat de la línia i, des d'aleshores, el tram entre la Noguera i el Pallars Jussà s'ha de fer amb un servei alternatiu d'autobús -entre Lleida i Balaguer el servei es presta amb l'altra unitat.

L'operadora de la línia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), explica que el comboi va quedar reparat aquest mateix mes de juliol, però que, per motius de seguretat, no es pot posar en marxa fins que l'empresa suïssa que el va fabricar no certifiqui que es troba en bon estat. Des d'FGC remarquen que des del juliol han estat demanant al fabricant que faci la certificació, però l'empresa argumenta que no pot desplaçar als seus tècnics certificadors per les restriccions imposades pel covid-19.

Davant d'aquest fet, finalment FGC ha demanat que el procés de certificació acabi aquesta mateixa setmana, com a molt tard el dia 20, mitjançant un equip alternatiu que sí que es pugui desplaçar a la zona. Així doncs, si l'equip certificador constata que la unitat es troba en bon estat, el servei es podria reprendre de forma immediata.