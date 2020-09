El tren entre Balaguer i la Pobla farà proves de circulació a partir del 28 de setembre

La segona unitat de la línia Lleida-la Pobla de Segur, operada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), farà proves de circulació a partir del 28 de setembre entre Balaguer i aquesta població del Pallars Jussà. Tal com han explicat des de la companyia, aquestes proves permetran fer les comprovacions necessàries per constatar que la unitat torna a funcionar correctament, després dels danys patits al gener, a causa del temporal Glòria, i que és apta per transportar passatgers. Des d'FGC també han indicat que la durada d'aquestes proves serà d'entre dos i quatre dies, en funció de la seva evolució. Si el resultat és positiu, es recuperarà ja el servei habitual.

La companyia ha destacat que la segona unitat està reparada des del mes de juliol, però que per tornar a circular cal que abans el constructor, l'empresa suïssa Stadler, validi que està en bon estat. A causa del covid-19 i les restriccions a la mobilitat internacional, l'empresa no ha pogut desplaçar encara els seus equips de certificació a l'Estat espanyol. Finalment, i a instàncies d'FGC, l'empresa suïssa ha acabat delegant els treballs previs a la certificació -que ja s'estan fent- a un equip que té a València.

Posteriorment, un equip italià es desplaçarà a la zona per acabar la certificació de la unitat. Aquest equip arribarà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre i és per això que la circulació en proves començarà el mateix dilluns 28.