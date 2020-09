Balanç positiu del segon 'Pirineos en danza' a la Vall de Boí

L'associació de dansa Plural ha fet un balanç positiu de la segona edició de 'Pirineos en danza', que ha tingut lloc a finals d'aquest mes d'agost a la vall de Boí. D'una banda s'ha fet el Festival de dansa dels Pirineus, que durant sis dies ha ofert espectacles i tallers de dansa i circ als diferents pobles de la Vall de Boí. Des de l'organització celebren que "ha tingut una molt bona acollida tant per la població local com pels visitants de la vall" i han destacat que tot i les mesures que s'han pres a causa de la situació de pandèmia "s'ha desenvolupat amb molta normalitat".

Per altra banda, ha tingut lloc una formació de dansa a càrrec de la mateixa associació, que durant 3 dies ha traslladat la seva escola al Balneari de Caldes de Boí per fer formació de Dansa Contact, dansa contemporània, dansa teatre i dansa del moviment.

Han participat en la formació 48 persones vingudes d'arreu de l'Estat espanyol, sobretot Granada, Pais Vasc, Valladolid, Madrid i Catalunya, i vinculades totes elles al mon de l'espectacle. Han comptat amb professors de gran renom com Cristiane Boulosa, Annika Havlicek, Alejandro Conesa o Javier Franco entre altres.