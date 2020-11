Baqueira Beret inaugurarà la temporada l'11 de desembre

L'estació d'esquí de Baqueira Beret inaugurarà la temporada 2020-2021 després de la Puríssima. En concret ho farà l'11 de desembre, quan ja estarà permesa la mobilitat comarcal durant els caps de setmana. L'estació de la Val d'Aran i les Valls d'Àneu estrenarà temporada obrint inicialment només la zona de Baqueira, si les condicions de neu ho permeten, aplicant les mesures sanitàries establertes per les autoritats. Així, limitarà el nombre de forfets que posa a la venda en funció del pla operatiu, les regulacions locals, les condicions meteorològiques i l'històric de visites, entre altres. D'aquesta manera, el complex podrà estimar el nombre d'esquiadors que pot rebre amb un distanciament físic segur.

L'estació preveu obrir durant la primera setmana únicament la zona de Baqueira i a partir del 21 de desembre, quan ja hi haurà mobilitat lliure a l'interior de Catalunya, ja obrirà tots els sectors del domini esquiable si les condicions ho permeten. A les taquilles de Baqueira Beret només podran adquirir-se forfets en cas de no haver superat l'aforament diari per la qual cosa l'estació recomana la compra anticipada. En aquest sentit, tindran garantit l'accés els posseïdors del BaqueiraPASS amb recàrrega de temporada (Tarifa General) i els clients de venda anticipada de BaqueiraPASS per dies i BaqueiraTICKET que hagin recarregat prèviament en línia.

A nivell pràctic, els accessos a l'estació que es posaran en funcionament a partir del dia 11 de desembre seran Baqueira 1500, Ruda, Tanau i Orri. La restauració en funcionament serà el Baqueira Bar 1500, la cafeteria Bosque a 1800, el Moët Winter Lounge a Orri i el Haägen Dazs a Ruda.