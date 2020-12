Baqueira Beret inverteix 7,5 MEUR però ajorna millores previstes per culpa de la pandèmia

Baqueira Beret ha invertit 7,5 milions d'euros per a una temporada que es presenta "complicada" i que ha començat més tard de l'habitual arran de les restriccions pel covid-19. L'estació d'esquí aranesa i aneuenca havia previst invertir enguany entre 11 i 12 milions d'euros però la situació provocada per la pandèmia l'ha portat a ajornar algunes de les millores previstes. Tot i això, ha fet una aposta important per la digitalització tant en la venda de forfets com en els diferents serveis que ofereix el complex hivernal.

El domini, que va encetar la temporada 2020-2021 aquest dilluns amb l'obertura de la zona de Vàqueira, anirà obrint progressivament i confia tenir en funcionament el 100% de les instal·lacions per les festes de Nadal. El director comercial de l'estació, Xavi Ubeira, s'ha mostrat esperançat que, malgrat el moment actual i el fet d'haver obert més tard de l'habitual, acabi sent una "bona temporada". L'estació preveu tancar el 5 d'abril i, de moment, no es planteja allargar la temporada més enllà de Setmana Santa.



Davant la incertesa, l'estació prefereix no fer una estimació dels esquiadors que poden passar pel complex aquesta temporada i, en aquest sentit, confia que s'aixequi pròximament el confinament comarcal de cap de setmana a Catalunya i poder rebre aviat també esquiadors d'altres zones de l'Estat i de països com ara França. Xavi Ubeira ha indicat que des que van anunciar que obririen el 14 de desembre s'han anat animant les reserves però la majoria estan sent de darrera hora. També n'estan rebent amb vista a les festes nadalenques tot i que hores d'ara són inferiors a l'any passat.



Ara per ara, Baqueira manté en el calendari els actes i competicions previstos i deixarà per a l'última hora la decisió de si calgués ajornar-los o suspendre'ls, en funció de com evolucioni la situació sanitària. En aquest sentit, però, sí que ha anul·lat la baixada del Pare Noel i la cavalcada de Reis que Baqueira acull cada hivern.

Ubeira també ha recordat que la Generalitat no ha establert restriccions en el transport. Tot i així, l'estació ha restringit l'ús del telecabina a un màxim de sis persones, respecte a les nou habituals, malgrat que podran ser alguna més en cas que tots els ocupants siguin d'una mateixa bombolla de convivència. A la vegada, les finestres estaran sempre obertes per facilitar la ventilació del telecabina. En el cas dels remuntadors, ha remarcat que són a l'aire lliure però caldrà portar mascareta. En els serveis de restauració, la novetat serà que les consumicions només se serviran a la taula i s'hauran de demanar a través del telèfon mòbil i es faran mitjançant codis QR.

Pel que fa a les inversions que no s'han ajornat i finalment s'han dut a terme destaquen la nova bassa a Beret, que permetrà emmagatzemar fins a 180.000 m3 cúbics d'aigua i que es completa amb una sala de bombeig; la substitució de 50 canons i la instal·lació de 16 nous innivadors per tal de poder garantir la innivació a la zona de Beret en quatre o cinc dies, en temporades amb manca de neu. Així mateix, Baqueira també ha renovat una màquina de les quinze que té operatives cada any. Per contra, l'estació ha ajornat l'adquisició d'un nou remuntador i millores previstes a l'hotel, malgrat que són inversions que no s'han cancel·lat, estan a la caixa i s'activaran en un any normal", ha explicat el director comercial de l'estació.