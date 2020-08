Barruera incorpora una tirolina doble de 40 metres

L' Ajuntament de la Vall de Boí ha inaugurat recentment una tirolina doble de 40 metres, situada a la zona d'esbarjo i oci del passeig del Riu de Barruera. Tal com han donat a conèixer des del consistori, juntament amb aquest nou equipament també s'hi ha instal·lat un joc giratori, un gronxador adaptat i un llit elàstic.

Tots aquests nous atractius complementen els que ja hi havia, i conformen una zona amb diferents àrees: una per a infants de fins a tres anys; una altra per a nens i nenes de tres a dotze anys; una zona de gimnàstica per a gent gran i una darrera també de gimnàstica, però per a totes les edats. Des de l'Ajuntament han indicat que "aquest espai ha esdevingut un lloc on els veïns, veïnes i visitants de la Vall de Boí poden gaudir d'una estona d'oci i esbarjo en plena natura, en unes condicions de seguretat i tranquil·litat immillorables i on, sobretot, poden beneficiar-se d'un ampli ventall de possibilitats per passar una bona estona de lleure".