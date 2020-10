Bellver anul·la la Fira ramadera però manté les parades multisectorials

Igual que ja han fet en altres indrets, com Puigcerdà, la Pobleta de Bellveí o la Val d'Aran, l' Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha decidit anul·lar la Fira ramadera, que s'havia de celebrar aquest proper cap de setmana, així com el concurs de bestiar associat al certamen. La causa, igual que en la resta de fires anul·lades, és evitar el risc de contagi en una activitat que sol aplegar a molta gent en un espai reduït.

Tot i això, el consistori ha decidit mantenir almenys la part de la fira multisectorial. L'alcalde de Bellver, Xavier Porta, ha explicat a l' Ara Pirineus que han pres aquesta decisió "p er intentar ajudar una mica aquests tipus de paradistes, que aquest any no estan podent obrir enlloc i ho estan passant molt malament". En tot cas, Porta ha deixat clar que "adoptarem totes les mesures de seguretat necessàries". Per tal d'evitar aglomeracions, totes les parades es col·locaran al carrer del Berguedà, ja que és una via força ampla i sense pràcticament construccions al voltant.

Porta també ha explicat que aquests dies estan reprogramant alguns dels actes que tenien previstos per a la Festa Major. Així, aquest dissabte a la tarda hi haurà una actuació d' en Peyu al Pavelló Poliesportiu, amb aforament limitat. Les pròximes setmanes, mentrestant, tindran lloc alguns dels concerts que hi havia previstos per a la festa del juny, com són el de la cantautora Suu o el de l' Orquestra Selvatana.