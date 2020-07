Bellver i Sort seran enguany 'Pobles de circ'

Bellver de Cerdanya i Ulldemolins seran els dos primers municipis que gaudiran a partir de l'agost d'espectacles de circ, en el marc del programa 'Pobles de Circ' que impulsen el Departament de Cultura i l'Associació Catalana de Professionals del Circ (ACPC). Es tracta d'una de les mesures del Pla d'Impuls al Circ 2019-2022, que portarà aquest 2020 espectacles i tallers a quatre poblacions de menys de 10.000 habitants d'arreu del territori. En aquest sentit, abans que acabi l'any el circ arribarà també a Sort i Prats del Lluçanès. En total, es programaran tretze espectacles de diferent format així com quatre tallers a càrrec d'espais de formació de circ pròxims. El tret de sortida serà a Bellver, el pròxim 2 d'agost, amb l'espectacle itinerant "La Cirquestra".

La mesura Pobles de Circ està coordinada per l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), i compta amb el suport econòmic del Departament de Cultura així com dels Ajuntaments participants. L'objectiu de la mesura és reforçar un circuit estable municipal a Catalunya per a espectacles de circ i ampliar la xarxa d'estructures i espais d'exhibició. També vol difondre la creació de circ catalana, així com donar més oportunitats d'exhibició per a les companyies. A més, amb la participació dels espais de formació en circ es vol acostar aquestes iniciatives als municipis i població més pròxima. Un altre dels objectius és acostar els municipis de petites dimensions a l'organització de l'exhibició d'espectacles de circ.

El primer any de 'Pobles de Circ' portarà, entre l'agost i el desembre, fins a tretze espectacles i alguns tallers fins aquests quatre municipis escollits. La selecció de les companyies programades s'ha dut a terme mitjançant una convocatòria adreçada a les companyies de circ catalanes.