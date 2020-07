Bellver manté les fires d'estiu però les adapta a la situació de pandèmia

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha decidit mantenir les fires d'estiu que se celebren a la localitat, concretament al mes d'agost. L'alcalde, Xavier Porta, ha explicat a l'Ara Pirineus que aquesta és la intensió "a hores d'ara, tot i que la situació sanitària pot fer que tot canviï d'aquí a aleshores".

Sigui com sigui, i si la situació derivada del covid-19 no empitjora a la comarca, la idea és mantenir tant la Fira d'Arts i Oficis, prevista per al primer cap de setmana d'agost (els dies 1 i 2), com la de Sant Llorenç, una de les més emblemàtiques que es fan a Cerdanya a l'estiu.

En el primer cas, el certamen es traslladarà al parc central, de manera que, segons Porta, es podrà garantir la distància tant entre parades com entre compradors, ja que l'espai és força ampli. Pel que fa a l a Fira de Sant Llorenç, prevista pel dilluns 10 d'agost, l'alcalde ha explicat que enguany no es concentrarà tant a la plaça Major, com de costum, sinó que es dispersarà més "pels carrers i placetes del nucli antic", amb l'objectiu d'evitar aglomeracions en un mateix espai.