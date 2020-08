Bellver suspèn un any les llicències d'habitatges d'ús turístic

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha acordat s uspendre durant un any totes les llicències relacionades amb els habitatges d'ús turístic. En aquest sentit, l'acord adoptat per unanimitat en el darrer ple municipal estableix la suspensió durant un any de la parcel·lació de terrenys, l'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions i les instal·lacions o l'ampliació d'activitats relacionades amb els habitatges d'ús turístic.

L'objectiu del consistori és tenir un temps de marge per poder fer un estudi de la situació que permeti regular aquesta qüestió, que en els darrers anys ha afectat de ple el municipi. En aquest sentit, l'alcalde, Xavier Porta, ha explicat a l' Ara Pirineus que "volem mirar com ho podem regular, perquè la proliferació d'habitatges d'ús turístic està tenint dos efectes: d'una banda està suposant un encariment del lloguer de primera residència, i de l'altra a vegades es generen conflictes entre els habitatges d'ús turístic i els d'ús residencial".

En relació a aquest segon aspecte, Porta ha indicat que " cal estudiar la compatibilitat d'aquests dos tipus d'habitatge, ja que a vegades ens trobem que en un mateix edifici hi conviuen primeres residències amb habitatges d'ús turístic". Tot i admetre que no és un cas generalitzat, l'alcalde assegura que sí que s'han trobat amb conflictes, quan els primers residents d'un bloc de pisos s'han queixat del soroll o de les festes realitzades en un habitatge turístic.

Aprovat provisionalment el pla urbanístic d'Éller

Encara en l'àmbit urbanístic, en el darrer ple municipal també s'ha aprovat provisionalment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que, en el cas del nucli d'Éller, ha generat l'oposició d'un grup de veïns. Ja durant la seva elaboració van alertar que el document obria la porta a la construcció de més d'una vintena d'habitatges i hi van presentar al·legacions, en considerar-ho insostenible, ja que això doblaria les cases del poble. Des d'Urbanisme de la Generalitat també van demanar a l'Ajuntament que revisés el pla per reduir el creixement urbanístic del nucli.

A l'esquerra, imatge dels camps de la font com són avui. A la dreta, el planol de la reparcelació, amb 33 habitatges. L'aprovació provisional del POUM de l'altre dia deixa la porta oberta a aquesta barbaritat urbanística. Ho hem d'aturar com sigui! pic.twitter.com/enQbkO48TO — @SalvemEller (@salvemeller) August 15, 2020

L'alcalde, per la seva banda, assenyala que ara és justament Urbanisme qui ha de dir l'última paraula i fer l'aprovació definitiva del pla. En aquest sentit, ha apuntat que "imagino que faran un text refós que s'ajustarà una mica al que vulguin els uns i els altres". Porta ha apuntat que l'Ajuntament no ha modificat el pla, i per tant aquest segueix permetent la construcció d'aquesta vintena de noves cases, " per un tema de responsabilitat, ja que si a una persona que fa anys que té uns terrenys que són edificables ara li dius que no ho són, content no estarà". A més, ha deixat clar que "no som nosaltres qui va qualificar aquells terrenys com a urbanitzables, va ser justament Urbanisme de la Generalitat qui ho va fer i, per tant, ara han de ser ells els que ho han d'arreglar".