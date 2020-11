Boí Taüll és reconeguda com la millor estació d'esquí de l'Estat de l'any 2020

L'estació de Boí Taüll ha estat reconeguda, per tercer any consecutiu, com la millor estació d'esquí de l'Estat, a l'edició 2020 dels premis World Ski Awards. Aquests guardons, que s'entreguen a estacions d'esquí i hotels des de l'any 2013, els promou l'organització internacional World Travel Awards que des del 1993 organitza aquesta i altres entregues de premis a l'excel·lència en el sector del turisme. L'elecció de les estacions guardonades es realitza mitjançant una votació popular que es promou entre els aficionats a l'esquí i professionals del sector turístic dels viatges de neu, com ara hotelers o agències, entre altres.

La direcció de l'estació ha destacat que " aquest reconeixement és fruit del treball intens de l'equip humà de l'estació" i ha agraït, un any més, "la fidelitat de les persones usuàries que han emès el seu vot favorable a la candidatura de l'estació, que fa extensiva a la Vall de Boí i a l'Alta Ribagorça com a destí hivernal de referència".

Boí Taüll encara ara la temporada 2020-2021, la primera dins de l'estructura de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), "amb una ferma aposta per la digitalització", tal com han indicat des de la mateixa empresa pública. Així, seguint la línia de la resta d'estacions de muntanya d'FGC, Boí Taüll incorpora el nou sistema automàtic d'accés a les instal·lacions a través de màquines 'Check-in' per a la recollida dels forfets. A banda, s'activa un nou sistema de comandes per la restauració a través del mòbil, que permet realitzar reserves sense necessitat de fer cues i, una vegada la comanda està tramitada, es recull al punt d'entrega.