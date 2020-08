Bolvir demana un radar de tram i més rotondes per millorar la seguretat a l'N260

L'Ajuntament de Bolvir ha demanat a la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment que posi en marxa un seguit de mesures per tal de millorar la seguretat de la carretera N260 al seu pas pel municipi. Des del consistori han donat a conèixer que aquest divendres s'han reunit amb el responsable de la secció de Carreteres de l'Estat a la província de Girona, Pablo Uríos, i li han fet un seguit de demandes.

Des de l'Ajuntament han explicat que "a conseqüència dels repetits accidents ocasionats a l'N260, al seu pas per Bolvir, la Junta de Govern ha donat prioritat màxima i ha decidit actuar amb urgència respecte a les actuacions i els tràmits necessaris per tal de vetllar per la seguretat ciutadana". Per tot plegat, volen que s'implanti un radar de tram entre l'entrada i la sortida del municipi que ajudi a limitar la velocitat a 60 quilòmetres per hora. Cal tenir en compte que actualment, la majoria de vehicles que creuen el municipi per aquesta via, una part del qual és zona semiurbana, ho fan a velocitats força superiors aprofitant el traçat recte de la carretera.

D'altra banda, des de l'Ajuntament també proposen la construcció d'una rotonda a l'entrada de les urbanitzacions de Sallens i la Pleta. Finalment, també volen posar en marxa un estudi de les possibles actuacions a realitzar a la zona de Quatre Camins, l'encreuament que dona accés a la zona est de Bolvir, la urbanització de la Corona, l'Espai Ceretània i el nucli de Talltorta. Aquest encreuament, de fet, és un dels punts negres d'aquesta zona de la xarxa viària i periòdicament s'hi produeixen accidents.

Després de la reunió, l'alcalde de Bolvir, Isidre Chia, ha explicat a l' Ara Pirineus que Uríos els ha dit que ho estudiaran i que ho intentaran, tot i alertar-los de les dificultats econòmiques del moment. En relació al radar, Chia ha explicat que aquest el col·locaria l'Ajuntament, però que abans necessitaria l'autorització de Carreteres, un fet que Uríos s'ha compromès a estudiar.

Pel que fa a les rotondes, Uríos els ha transmès que la que veu més viable és la de la Pleta, ja que la de Quatre Camins "en estar després d'una baixada, requeriria una inversió més elevada", fins i tot potser un pas a nivell. Sigui com sigui, Chia ha destacat que el més important és que s'ha començat a caminar en aquest sentit, i ha recordat que al poble hi ha una gran demanda veïnal per tal que es millori la seguretat de la travessa de l'N260.

Fa un parell d'anys, Das ja va instal·lar radars al tram semiurbà de l'E-9, la carretera que uneix el túnel del Cadí amb Puigcerdà, per tal de limitar la velocitat a la qual passaven els vehicles per dins del seu municipi. En aquest cas, ho va fer després d'arribar a un acord amb l'empresa gestora del túnel del Cadí, que és també la concessionària d'aquell tram de via.