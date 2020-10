Boya és nomenat secretari general per al Repte Demogràfic i deixarà de ser síndic d'Aran

El Síndic d'Aran, Francés Boya, ha confirmat que el Consell de Ministres l'ha nomenat Secretari General per al Repte Demogràfic, depenent de la vicepresidència quarta de l'executiu, que ocupa la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Es tracta d'un nomenament que resulta incompatible amb les funcions de Síndic, tal com estableix la Llei d'Aran. És per això que està previst que presenti la seva renúncia dijous que ve, 29 d'octubre, en un ple extraordinari en el qual l'actual vicesíndica primera, Maria Vergés, passarà a assumir la sindicatura.

"Per a mi és un honor i un orgull haver ostentat el càrrec de síndic, representant l'Aran i els seus interessos i treballant, durant tota la meva vida, i juntament amb els consellers i conselleres en aquesta última etapa, per a millorar la vida de la seva gent", ha assegurat Boya, afegint que el seu compromís amb l'Aran no canvia gens: "segueixo totalment compromès amb l'Aran i la seva gent. En tot aquest temps, hem treballat de manera intensa per a desenvolupar polítiques i projectes que impactessin positivament en la vida dels aranesos i araneses, amb resultats molt notables que podrem millorar en aquest nou temps".

Aquest nomenament, explica, "reconeix el treball de moltes persones que durant aquests anys hem treballat pel reconeixement dels territoris de muntanya i el món rural i ens donen l'oportunitat de gestionar les polítiques vinculades a la cohesió territorial i de les quals dependrà el futur pròxim però, especialment, aquest futur que a llarg termini volem per als nostres territoris i per als nostres fills i filles". Així mateix ha assegurat que aquest és un pas que respon a una decisió "molt meditada i compartida amb tots els consellers i conselleres del govern aranès, en la qual hem valorat el seu significat com a reconeixement per a l'Aran i les oportunitats de futur que s'obren per al nostre territori".

El síndic d'Aran deixa el Conselh a la meitat del seu segon mandat, tenint en compte que va estar al capdavant d'aquesta institució entre el 2007 i el 2011. El tema de la despoblació rural i com frenar-la ha estat un dels que ha anat treballant durant la seva carrera política. Així, ho va plantejar tant durant la seva etapa com a senador socialista (2011-2015), com quan era diputat provincial a la Diputació de Lleida (2015-2019), a més de com a president de l'Associació Espanyola de Municipis de Muntanya.