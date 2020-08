La Buff Epic Trail es manté però amb un format adaptat a la pandèmia

A diferència d'altres proves i curses de muntanya, que han preferit anul·lar l'edició d'enguany a causa del covid-19, la Buff Epic Trail ha optat per mantenir la prova, però amb un format adaptat a la situació de pandèmia. La prova, de fet, s'hauria d'haver fet a principis de juliol, però davant la situació generada pel covid-19, es va decidir posposar dos mesos.

Des de l'organització han destacat que les curses ja adoptaran estrictament els protocols de seguretat i prevenció de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i de la Generalitat de Catalunya. És per això que s'ampliarà notablement respecte a edicions anteriors la superfície de les àrees destinades a celebrar l'esdeveniment a la localitat de Barruera -zona de sortides i arribades, zona d'activitats infantils i oficina de carrera. També es reduirà el nombre d'activitats paral·leles a celebrar i es blindaran completament les zones de competició.

Entre les noves mesures, que segons els organitzadors " es compliran escrupolosament i permetran celebrar una cursa segura i fidel a l'essència de pur Skyrunning", destaquen el fet que no podran participar en les carreres ni assistir a l'esdeveniment aquelles persones diagnosticades o malaltes de covid-19 que no hagin superat la malaltia o no tinguin l'alta mèdica. Tampoc aquelles que presenten algun símptoma compatible ni les que hagin tingut contacte amb algun malalt i no hagin passat la quarantena.

A més, tots els participants hauran de respondre un qüestionari sobre el covid-19, signaran una declaració de responsabilitat i se'ls efectuarà un control de temperatura. La recollida de dorsals, mentrestant, es farà evitant acumulacions de persones, de forma ordenada i garantint sempre la distància interpersonal. A més, en els espais d'ús comú hi haurà gel hidroalcòholic a disposició dels participants.

Tot el personal de l'organització, han afegit, seguirà les més estrictes pautes de prevenció i seguretat. No hi haurà servei de dutxa ni vestidors a la zona esportiva, però sí WC públics amb control d'accés i personal de desinfecció constant. També s'implementaran les mesures físiques necessàries per evitar el contacte entre públic i corredors durant la cursa. L'ús de la màscara serà obligatori en tot moment per a participants i públic, tot i que els corredors n'estaran exempts quan estiguin en plena pràctica esportiva.

Pel que fa a l'accés als calaixos de sortida aquest s'efectuarà de forma controlada i la sortida es farà en grups de vint corredors, amb dos minuts de diferència entre cada grup. La zona de sortida estarà dotada de la senyalització adequada per assegurar una distància de dos metres entre els corredors.

En els avituallaments, els participants rebran racions individuals sòlides i/o líquides d'un membre de l'organització i les consumiran en les seves proximitats, en espai obert, evitant concentracions a les taules i en cap cas tocant aliments o recipients que no siguin els propis. Els punts de cronometratge o passos intermedis, a més, seran més amplis del que és habitual per mantenir al màxim les distàncies.

A l'arribada a meta, s'evitaran acumulacions de corredors. Així, l'espai s'haurà d'abandonar ràpidament cap a una zona oberta més àmplia convenientment habilitada. Finalment, tots els espais estaran adequadament perimetrats i senyalitzats.

Crida a la màxima responsabilitat

Tot i aquest seguit de mesures, tant les autoritats locals com l'organització de la cursa han demanat a participants i acompanyants la màxima responsabilitat en la seva visita a la Vall de Boí. Així, han fet una crida "a l'exemplaritat col·lectiva per poder recuperar progressivament la normalitat en la pràctica de la competició en muntanya i, en paral·lel, de l'activitat turística". La fórmula a seguir, han afegit, és la ja coneguda per tots: "distància, higiene de mans, mascareta i, sobretot, el màxim respecte cap als que ens envolten".

L es inscripcions, enguany excepcionalment limitades per raons de seguretat, ja estan obertes al web del festival, on també es pot consultar tota la informació relativa a les carreres i al festival. El dissabte 5 de setembre tindran lloc les curses de 42 km i 12 km, mentre que el diumenge dia 6 es disputarà la distància de 26 km i també la prova de BTT corresponent a les Scott Marathon Cup 2020.