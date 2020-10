Els CAP de l'Alt Pirineu i Aran habiliten espais annexos per a la vacunació de la grip

El Departament de Salut ha habilitat 6 espais annexos als centres d'atenció primària (CAP) de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran i 45 més a la de Lleida per millorar els circuits de vacunació de la grip. Tal com han indicat des del Departament, la mesura és excepcional per la crisi del covid-19 i s'ha pres per evitar aglomeracions en aquests centres. La gerent de les regions sanitàries de l'Alt Pirineu i Aran i de Lleida, Divina Farreny , ha recalcat que "el que volem és evitar exposar la població de risc que entri dins dels CAP ".



La gerent ha manifestat que, "els espais alternatius de vacunació han estat cedits pels ajuntaments, com centres cívics, llars de jubilats i pavellons municipals". En aquest sentit, ha afegit que "agraïm a tots els municipis la seva predisposició per poder treballar d'una manera més còmoda i segura amb la població vulnerable". Hi treballaran personal d'infermeria i TCAI dels mateixos equips d'atenció primària. També podran estar acompanyats de personal administratiu per planificar noves visites.



Tot i que oficialment la campanya comença aquest dijous, ja s'han començat a vacunar alguns col·lectius de risc, com ara persones de l'entorn residencial i professionals sanitaris, i els equips d'atenció primària ja porten uns dies planificant visites. A partir d'aquest dijous hi haurà disponibles 80.000 dosis de vacunes entre ambdues regions sanitàries.



Per demanar cita per a la vacunació contra la grip es pot consultar la web de programació de visites, on s'indica en quins punts es vacuna a cada equip d'atenció primària i on es pot triar el dia i l'hora que un desitgi. També es pot trucar per telèfon al centre d'atenció primària o centrals de programació. A banda, el CAP pot programar la visita per a la vacunació en el mateix centre o en qualsevol dels punts comunitaris que l'equip tingui establert.



Presentació de la campanya "Cap fred"

Salut ha presentat aquest matí en roda de premsa la campanya de comunicació "Cap fred". Cada any, l'objectiu principal és especificar com prevenir les malalties respiratòries d'hivern i, tot i que aquest any està condicionat per la pandèmia, les mesures són molt semblants a les d'altres anys. La manera com es propaguen aquestes patologies és molt similar, per això, si s'aconsegueix tenir bons hàbits de rentada de mans, distanciament social o portar la mascareta adequadament s'evitarà no només la infecció del covid-19 , sinó de totes. El lema de la campanya és clar: "cap fred quan tinguis ganes d'abraçar als teus, cap fred també amb la gent gran, amb les àvies i avis que són més propers, i cap fred pels professionals sanitaris: com més us vacuneu, millor per a tothom".