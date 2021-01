CCOO denuncia que Trànsit no ha pogut garantir els serveis al Pirineu durant les festes de Nadal

El sector de Mossos d'Esquadra de CCOO de Catalunya assegura que "no s'han pogut garantir els serveis mínims del torn de nit" de Trànsit a la Regió Policial del Pirineu Occidental, entre els dies 22 de desembre del 2020 i el 8 de gener del 2021 a Vielha, Tremp i la Seu d'Urgell", i ho atribueix a la manca d'efectius en aquest servei. "Si s'hagués produït algun accident greu s'hauria d'haver gestionat amb dotacions de Manresa o altres destinacions, amb el risc que això suposa", adverteixen des del sindicat. A la vegada, CCOO vol denunciar públicament "la manca de roba d'abric dels pocs efectius que queden", els quals "continuen comprant la roba tèrmica pel seu compte", segons assenyalen des del sindicat.

Des de CCOO, expliquen que hi ha un grup de mossos que està finalitzant el curs de Trànsit, però consideren que "la seva incorporació no serà suficient per cobrir la manca de personal que hi ha a l'especialitat". Durant el confinament de Cerdanya i el Ripollès s'ha disposat dels agents en pràctiques, però, tot i així, no s'han pogut cobrir els serveis mínims, segons el sindicat. A més, aquesta manca s'ha vist agreujada com a conseqüència d'alguns contagis per covid-19, segons CCOO.

El sindicat assegura que, des que Catalunya va assumir les competències de Trànsit, el nombre d'efectius no ha fet més que disminuir. Des de CCOO, critiquen que, "en lloc de reforçar la plantilla, el Departament d'Interior es disposa a prescindir de les unitats de trànsit de Montblanc, Mataró, Sant Feliu de Guíxols, Olot, Igualada i Móra d'Ebre, amb el risc que això suposa en vies principals com ara l'N-II, l'AP-7, l'N-260, l'A-2, l'AP-2, la C-12 o a C-25". El sindicat adverteix que "fa temps que no es reemplaça el personal perquè a poc a poc quedin extingits".

Segons el Sector de Mossos de CCOO Catalunya, com a conseqüència d'aquesta situació, "el temps de resposta als accidents s'incrementa molt amb el corresponent risc que suposa per a la seguretat dels usuaris que hagin patit un accident de trànsit o fins i tot una avaria". A més, "mentre les patrulles de trànsit no hi arriben el risc d'accident per als usuaris accidentats o avariats és altíssim", afegeixen.

Des de CCOO assenyalen que aquesta falta d'efectius "tindrà incidència en la seguretat de les poblacions afectades, augmentarà el temps de resposta, disminuirà l'efectivitat dels controls preventius i la planificació de serveis". "La manca de presència policial dona sensació d'impunitat a aquells conductors que vulguin infringir la normativa en matèria de seguretat viària i això preocupa els professionals de Trànsit", denuncien des del sindicat.

Així mateix, afegeixen que "l'assistència dels accidents en primera instància recau en efectius de seguretat ciutadana" i, fins i tot, moltes vegades en policies locals fins que arriben les dotacions de Trànsit, la qual cosa suposa que les dotacions de seguretat ciutadana no puguin atendre serveis a les seves poblacions mentre estan a l'espera de ser rellevats". En aquest sentit, CCOO adverteix que els mossos de Trànsit de les localitats afectades "hauran de traslladar-se forçosament a altres destinacions".