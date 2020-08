La CUP acusa Endesa d'"assecar" el riu Flamissell en ple estiu

La CUP ha acusat Endesa d'"assecar el riu Flamissell en ple període estival", tot incomplint el cabal ecològic legal i deixant sense aigua a concessionaris de riu avall. Des de la formació han emès un comunicat on asseguren que des d'aquest dimecres el cabal que discorre pel riu Flamisell des del seu pas per la Vall Fosca i fins a l'aiguabarreig amb el riu Bosia, a Senterada, "és ridícul, no arribant al cabal ecològic mínim per garantir la vida piscícola i evitar deixar sense aigua regants i altres concessionaris de riu avall".

En el comunicat asseguren que "el cabal ecològic del riu Flamisell ve marcat per la concessió hidràulica de la central de Capdella, la més antiga de l'estat espanyol, que diu que l'empresa concessionària, Endesa Generación SA, ha de deixar un mínim de 1000 l/s al riu Flamisell, encara que sigui en període de sequera, establint-se aquest cabal com a cabal mínim ecològic". En realitat, però, asseguren que "quan Endesa para del tot la central de Capdella per fer-hi manteniment i necessiten fer un descàrrec elèctric, es paren totes les turbines, tant la grossa, propietat d'Endesa Generacion SA i que continua operant amb la concessió caducada, com les dues minicentrals, de propietat de G3T SL, també caducades".

Tot plegat asseguren que es tradueix amb el fet que "l'empresa talla l'aportació d'aigua al riu, deixant de complir els 1000 l/s mínims al riu establerts per concessió (i ratificats per sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 1988) i portant el cabal del riu al límit del delicte ecològic". Per tant, el cabal del Flamisell "queda sotmès a la regulació que la privada Endesa en fa de l'aigua, un bé comú de totes" lamenten.

Per evitar tallar l'aportació d'aigua al riu al punt de la central de Capdella, i que aquesta es quedi emmagatzemada a l'estany Gento, des de la CUP assenyalen que "només caldria que l'empresa instal·lés un sistema de control automàtic format per un aforador amb un software programant els 1000 l/s i una vàlvula automàtica". És evident, afegeixen, "que tècnicament hi ha una solució per resoldre un problema que diversos cops a l'any hem d'afrontar, sense que ningú obligui a la concessionària, que ho continua explotant amb el permís caducat, faci cap actuació al respecte".

Des de la formació recorden "que les concessions hidràuliques de 1911 han caducat fa anys i ja haurien d'haver revertit a control públic, no només perquè ho diu la normativa, sinó per garantir una gestió sostenible dels recursos naturals compatible amb l'aprofitament hidroelèctric, garantint un cabal ecològic per al riu Flamisell per llei i no per la bona voluntat de la companyia Endesa". Per tot plegat, des de la CUP han demanat que Endesa "garanteixi un cabal mínim de 1000 l/s al riu Flamisell, alliberant aigua des de la comporta de fons de l'embassament de Sallente, abans d'agafar el descàrrec de la central de Capdella, i sense tancar-lo fins que aquesta central torni a estar en funcionament".

En aquest sentit, remarquen que " no es pot assumir el risc que per qualsevol incidència l'empresa privada talli immediatament l'aportació de cabal al riu en un moment crític per a les espècies animals". Alhora, demanen "que l'administració d'aigües vetlli pel compliment d'una aportació mínima al riu que no posi en risc la fauna del riu Flamisell i garanteixi un cabal ecològic mínim".