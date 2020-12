La CUP de la Seu denuncia diverses irregularitats en la gestió de la Llar de Sant Josep

El grup municipal de la CUP a la Seu d'Urgell ha denunciat a través d'un comunicat de premsa diverses irregularitats en la gestió de la residència privada Llar de Sant Josep de la Seu d'Urgell. Unes irregularitats que asseguren que els han fet arribar diverses treballadores del centre. A banda de considerar que aquests fets han de ser de coneixement públic, han insistit en la necessitat de constituir una comissió d'investigació municipal per esclarir aquestes denúncies "i que treballadores i voluntàries es puguin expressar amb total seguretat". Justament, la formació ha anunciat que en el pròxim ple municipal presentarà una moció on es demanarà que es constitueixi aquesta comissió.

En el comunicat, la CUP indica que "les treballadores han fet saber a les regidores de la candidatura que al començament del brot detectat a la residència el 9 de novembre, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i la Fundació Sant Hospital van subministrar material sanitari i de protecció a la residència". Aquest material, però, asseguren que no va arribar a les treballadores, "sinó que les religioses les van distribuir entre les pròpies membres de la comunitat religiosa d'aquesta residència i d'altres". Per tant, denuncien que "la direcció de la residència no va prendre les mesures de protecció sanitària que calia amb les seves professionals". És per aquest motiu, afegeixen, "que els Mossos d'Esquadra van rebre una trucada anònima on es denunciava que les treballadores no tenien els equips de protecció necessaris, tot i que la residència en disposava, gràcies al subministrament de l'ens municipal i l'hospital".

En segon lloc, la CUP també denuncia que "tot i que en tot moment s'ha negat que s'haguessin fet celebracions religioses amb residents, les treballadores han comunicat que durant el primer confinament de la primavera d'enguany sí que se'n van celebrar". A més, asseguren que el mateix 7 de novembre, dos dies abans de la detecció del brot que actualment afecta la residència, "es va realitzar una litúrgia en celebració del sant de la mare superiora, María Rosario Fernández, sense cap tipus de sectorització en grups bombolla". En aquest sentit, recorden que el mateix delegat de la conselleria de Salut per a la coordinació als centres socials residencials de Lleida i Alt Pirineu i Aran, Jesús Sánchez, va reconèixer a preguntes del regidor de la CUP, Bernat Lavaquiol, "que no s'estava realitzant una correcta sectorització dels espais entre unitats de convivència fins l'esclat del brot i la intervenció dels professionals de Salut".

Finalment, en el comunicat s'assenyala que "les treballadores amb qui la candidatura ha mantingut contacte han explicat que fins el dia del brot de novembre i la conseqüent intervenció de la conselleria de Salut, les monges de la congregació no utilitzaven la mascareta de protecció a l'interior de les instal·lacions". En aquest sentit, assenyalen que "és la mateixa mare superiora, directora de la residència, qui no va vetllar per la obligatorietat de l'ús de la mascareta a monges i residents". També afegeixen que "les responsables del centre no exercien cap tipus de control per tal que les religioses i les residents fessin ús d'aquesta protecció obligatòria i que no va ser fins a la detecció del brot, el 9 de novembre, amb la intervenció de Salut i els subministrament de material per les institucions anteriorment esmentades, que l'ús de la mascareta es va fer obligatori".

Des de la direcció mèdica i assistencial del centre han negat totes aquestes acusacions.