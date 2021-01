La CUP qualifica de "faraònic" el projecte de tren turístic de la Vall Fosca

La CUP ha criticat el projecte de tren turístic que es vol impulsar a la Vall Fosca, l'anomenat 'Tren dels cims'. En un acte organitzat per reclamar inversions per millorar el transport públic al Pirineu i a Ponent, des de la formació han assenyalat que "calen unes polítiques que deixin endarrere els projectes faraònics que només destrueixen el territori, giren l'esquena a les necessitats bàsiques de la ciutadania", i han posat d'exemple aquest projecte.

En relació a les millores al transport públic, han apuntat que "fonamentalment cal actuar al Pirineu", on remarquen que la connectivitat de transport públic entre les comarques de la reclamada vegueria "és inexistent i on la gent dels pobles es veu obligada a utilitzar el vehicle privat". També han destacat que, al conjunt de les demarcacions de l'Alt Pirineu i Aran i Ponent calen "inversions urgents per millorar la freqüència, el confort i les interconnexions entre línies i entre tren i bus per tal d'adaptar-les a les necessitats de la ciutadania, cosa que en fomentaria el seu ús".

Tot plegat, asseguren que són "propostes per afrontar l'emergència climàtica fomentada, en part, per l'alta mobilitat en vehicle privat" així com per posar damunt la taula "un model de mobilitat capaç d'interconnectar tot el territori i on el transport col·lectiu i públic en sigui l'eix vertebrador".