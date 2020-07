Camp de treball adaptat a la Covid-19

Coincidint amb l'estiu, l' Ajuntament de la Pobla de Segur tornarà a posar en marxa el camp de treball local per a joves de 12 a 18 anys. Aquest any, però, tindrà un format i una recompensa diferents a causa de la Covid-19. Així doncs, d'una banda, els joves es distribuiran en grups de com a màxim deu persones, per realitzar les activitats proposades i aniran guiats per una monitora. D'altra banda, la recompensa també s'ha modificat a causa de la incertesa i, en comptes d'anar a Port Aventura, tots els joves que participin en la iniciativa rebran un val descompte de 30 euros als comerços de la Pobla.

Des del consistori han indicat que amb el camp de treball volen "oferir una activitat per als adolescents que els sigui atractiva i, sobretot aquest any, un espai de lleure que els permeti fer activitats a l'aire lliure després dels mesos de confinament". La regidora de Joventut, Sílvia Servent, ha explicat que "per nosaltres ha estat una prioritat mantenir el camp de treball perquè crèiem que aquest any era més necessari que mai i la bona acollida entre els joves ens demostra que era fonamental adaptar-lo a la situació i tirar-lo endavant".

El camp de treball es desenvoluparà els matins del mes de juliol i els participants faran deu hores de voluntariat en quatre àmbits, que són diferents de les edicions anteriors: manteniment, creació de murals, obertura de la botiga del Jardí dels Llibres i creació de dues rutes de Geocaching. L'objectiu del projecte és promoure la participació i el compromís dels joves i, a més, crear vincles amb el poble. A més, en aquesta quarta edició s'ha afegit una càpsula formativa obligatòria per a tots els participants que, en la primera edició, tractarà el racisme. Aquesta càpsula es durà a terme en coordinació amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l'Ajuntament de Talarn.

L'oferta d'oci per als joves d'aquest estiu es concentrarà sobretot durant el mes de juliol amb el camp de treball, les activitats de Ioga i el Posa't en forma en 5 setmanes i l'activitat nàutica al llac, una proposta dels pressupostos participatius. També, per quart any consecutiu, es durà a terme la tercera edició del Fem Colla, el concurs de colles de la Festa Major, aquest any adaptat a la situació que estem vivint. A més, per celebrar el Dia internacional de la Joventut, el 12 d'agost, hi haurà la visita de la SexTruck, una caravana pedagògica sobre sexualitat que ofereix un espai on qüestionar, experimentar, intercanviar opinions i descobrir tot allò relacionat amb les sexualitats, les afectivitats i els feminismes. Aquest mateix dia també s'oferirà un taller d'intel·ligència eròtico-afectiva per a joves de 15 a 25 anys. Finalment, enguany, a l'agost i per les llàgrimes de Sant Llorenç també podran gaudir d'un parell de tallers d'observació d'estels i la Via Làctia a càrrec de Celístia Pirineus.