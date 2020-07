Cancel·lat el festival Esbaiola't de les Valls d'Àneu pels efectes del confinament al Segrià

L'Ajuntament d'Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, i la Companyia de Comediants La Baldufa han decidit cancel·lar la 13a edició del Festival de teatre Esbaiola't, que s'havia de celebrar del 16 al 19 de juliol. La decisió s'ha pres per la situació sanitària actual. Bona part del públic del festival és de Lleida capital i del Segrià i des de l'organització s'ha cregut que celebrar un festival d'aquestes característiques "no és adient" i menys "afavorir moviments de població entre regions sanitàries" en aquest moment.

A més, el confinament del Segrià ha afectat "notablement la taquilla" i el retorn de les entrades al públic d'aquesta comarca han fet que el festival "no sigui viable". Els organitzadors han detallat que en cinc dies no hi ha hagut la suficient venda d'entrades per a substituir les que s'han perdut de persones procedents del Segrià. També han apuntat que el festival "ha lluitat fins a l'últim moment per tal de poder celebrar-se".

Entre les companyies programades pel festival d'aquest any hi havia Marcel Gros, Campi Qui Pugui, Zum-Zum Teatre, Sound de secà, Tombs Creatius, El Pájaro Jocs, Cia Anna Confetti, Cia La Tal, La Tresca i la Verdesca & Xirriquiteula Teatre, L'Estaquirot Teatre, Circ Vermut, Teatre al Detall, Maduixa Teatre, Cirque Entre Nous, l'Esperanceta, Solaç Centre d'Expressió Artística i Aquafonia.

L'Esbaiola't retornarà l'import de les entrades a tot el públic de manera automàtica durant el mes vinent. A més, l'organització ha volgut enviar un missatge esperançador, i ha demanat que tot i la situació de pandèmia es continuï programant cultura i que es consumeixin arts escèniques. Des de l'Esbaiola't han emplaçat tot el públic a trobar-se l'any vinent a les Valls d'Àneu.