Canvi climàtic i escalfament global

Des d'uns quants anys aquests dos termes s'han posat de moda i se'n senten opinions de tota mena, des de frívoles fins a apocalíptiques. Els estudis evidencien que el clima del nostre planeta sempre ha canviat, que ho segueix fent i que fa 2.700 milions d'anys ja hi havia glaciacions. Quant a l'escalfament, venim d'una època glacial, la de Würm, que segons uns científics es va acabar fa 10.000 anys però segons uns altres no n'hem sortit perquè encara hi ha gel a la Terra.

N'hi ha que preveuen que l'escalfament global, degut a l'emissió de gasos amb efecte hivernacle, farà desaparèixer la propera edat de gel. Però també n'hi ha que afirmen que des del 1960, malgrat el retrocés de les glaceres i del gel, el món està en procés d'un nou refredament. Dins de les èpoques glacials hi ha hagut períodes temperats i d'altres severs; o sigui, glacials i interglacials, que podien durar de 15.000 a 30.000 anys o més.

Parlar del canvi climàtic i de l'escalfament global és molt complex. Per un motiu sentimental és trist que desapareguin les glaceres del Pirineu, però fa 4.000 anys no n'hi havia ni una, els boscos de pi negre arribaven als 2.700 m i es trobaven assentaments humans a 2.500 metres. Les glaceres actuals, una mínima mostra de les que hi havia hagut fa 38.000 anys, van sorgir durant el que es coneix com la «Petita Edat de Gel», que va durar del segle XIV al XVIII. El nostre pas per la Terra és tan efímer com vulnerable; aquest 2020 ho hem pogut comprovar. Esperem que el 2021 sigui millor. Bon Nadal i bon any nou!