Cauen els campaments aquest estiu però es manté la xifra de casals

La participació de nens i joves de 3 a 17 anys a casals d'estiu, colònies i campaments ha patit una "petita caiguda" respecte a l'any passat a Catalunya a causa del covid-19. Així ho ha assegurat la directora general de Joventut de la Generalitat, Laia Girós, que aquest dilluns ha visitat un casal d'estiu a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. Girós ha detallat que la xifra de casals d'estiu i colònies que s'organitzen arreu del país "es mantenen" mentre els campaments han disminuït entre un 20 i un 30% perquè les famílies han apostat per activitats de lleure més a prop de casa.

La voluntat de Joventut, ha afegit, és seguir fent totes les activitats a tot Catalunya i en cap cas s'aposta per la seva anul·lació. Tot i això, Girós ha reconegut que al Segrià hi ha hagut famílies amb "por" a l'hora d'apuntar als seus fills a les activitats o a l'hora de seguir participant-hi, però no es tracta d'un número "significatiu", ha assegurat.

Girós ha explicat que en tot moment prevalen les mesures de seguretat i prevenció i ha destacat que els grups tancats de deu persones amb, com a mínim, un monitor és molt important. La idea de treballar amb grups reduïts obeeix a la voluntat d'assegurar la traçabilitat si es produís un positiu per coronavirus, ja que en cas de donar-se un positiu "és molt fàcil fer un rastreig", ha dit.

Per Girós era "imprescindible" poder organitzar aquestes activitats de lleure, ja que els nens i joves tenien una "necessitat" important de socialitzar-se després de mesos confinats i sense anar a l'escola. Aquest estiu, doncs, rentar-se les mans, portar mascaretes, controlar la temperatura i desinfectar tots els espais i materials s'ha convertit en una rutina per monitors, infants i joves per garantir el bon funcionament de l'activitat de lleure.