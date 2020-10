El Centre d'Art i Natura de Farrera rep el Premi Nacional de Cultura

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha reconegut amb el Premi Nacional de Cultura el Centre d'Art i Natura de Farrera (CAN), ubicat al Pallars Sobirà, i que fa de residència de treball per a artistes i investigadors. També l'han rebut la cantant Maria del Mar Bonet, la directora i guionista de cinema Carla Simón, la companyia de teatre Tricicle i el projecte musical Xamfrà.

Per al Plenari del CoNCA, els cinc guardonats són "una expressió magnífica de qualitat, prestigi, passió i professionalitat". Com es va anunciar al febrer, una de les novetats era rebaixar de deu a cinc el nombre de Premis Nacionals de Cultura per incrementar el coneixement i el prestigi de la màxima distinció cultural del país i dedicar a cada premiat un programa de difusió que s'allargui durant tot l'any.

El Plenari actual de la institució, integrat per Vinyet Panyella, Margarida Troguet, Jordi Font, Salvador Casals, Edmon Colomer, Núria Iceta i Miriam Porté, vol garantir que els 25 guardonats durant el seu mandat siguin "l'expressió de la diversitat i riquesa de la cultura catalana i respectin l'equilibri de gènere, trajectòria, disciplines i procedència territorial".

Segons el veredicte, la residència de creació Centre d'Art i Natura de Farrera (CAN) i el projecte de música, teatre i dansa Xamfrà són "dos exemples d'un ferm compromís comunitari i amb el territori que els acull". Segons ha remarcat el CoNCA, el Centre d'Art i Natura de Farrera fa 25 anys que aixopluga artistes i investigadors al Pallars Sobirà. El CoNCA premiarà "la seva extraordinària tasca educadora".

L'acte de lliurament dels guardons tindrà lloc el diumenge 29 de novembre a la Capella del MACBA. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona el dia abans compleix 25 anys de vida i el CoNCA es vol sumar a la celebració del seu primer quart de segle. Sota la direcció artística de Xavier Ricart, l'acte retrà homenatge a les persones i entitats guardonades posant en el centre la seva obra i la seva relació amb el públic.