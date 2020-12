Cerdanya i l'Alt Urgell presenten 38 sol·licituds d'ajuda als Leader 2020

La nova línia d'ajuts Leader per a l'Alt Urgell i Cerdanya ha rebut 38 sol·licituds de subvenció per a projectes de creació o millora d'empreses a ambdues comarques. Malgrat l'atípica situació actual, aquesta s'ha convertit en una de les convocatòries amb més sol·licituds d'ajut dels últims anys. A la nova convocatòria 2020 s'hi han presentat 33 empresaris autònoms, microempreses, pimes o cooperatives, 4 sol·licituds que provenen d'ajuntaments i 1 d'una entitat municipal descentralitzada. El termini per presentar les propostes es va obrir a mitjans del mes d'octubre i es va tancar el 30 de novembre.

Els projectes presentats en aquesta convocatòria sumen una inversió global prevista de més de 6 milions d'euros i el total d'ajut sol·licitat s'enfila a més de 3 milions d'euros. En aquesta nova convocatòria igual que en les passades anualitats, el grup d'acció local GAL Alt Urgell-Cerdanya ofereix una xifra total de 639.066,17 euros en ajudes. Ara s'ha iniciat el procés d'avaluació de cada projecte per determinar quins s'ajusten als criteris del pla i quina quantitat poden rebre. Els ajuts oscil·laran entre el 22,5% i el 40% de la inversió elegible.

El programa Leader dona especial importància a factors com ara la ubicació en nuclis rurals amb poca població o bé el fet que creïn nous llocs de treball i una forta aposta per les energies renovables. Pel que fa al contingut dels expedients és molt divers i variat: projectes relacionats amb l'àmbit turístic, altres que volen fer millores per la mitigació del canvi climàtic, millores en empreses agroalimentàries, la creació d'espais destinats a artistes, l'escalada o espais de cowork. També hi ha diversos projectes d'adquisició i instal·lació de maquinària.