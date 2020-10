El risc baixa a la Cerdanya i l'Aran però continua pujant a l'Alt Urgell i el Pallars Jussà

El risc de rebrot a l'Alt Pirineu i l'Aran ha baixat lleugerament les últimes 24 hores, segons les dades ofertes per Salut. Així, ha passat de 335,27 a 324,27, mentre que la taxa de velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) s'ha mantingut gairebé igual i ha passat d'1,35 a 1,36. Recordem que si es manté per sobre d'1 vol dir que el virus està en expansió, perquè un malalt de covid-19 encomana més d'una persona. Pel que fa als nous positius, en les últimes hores se n'han notificat 20 més en aquesta regió sanitària, de manera que l'acumulació des que va començar la pandèmia és de 1.327.

Per comarques, la situació millora a les dues on el risc és més alt. En el cas de la Cerdanya passa de 795,93 a 701,05, mentre que l'Rt baixa d'1,46 a 1,41. Segons les últimes dades ofertes per l'Hospital de la Cerdanya, ara mateix hi ha 6 persones ingressades al centre per covid-19. A l'Aran, mentrestant, el risc ha passat de 466,72 a 415,12 i l'Rt ha baixat d'1,45 a 1,33. Ara mateix, i segons les dades de Salut, hi ha dues persones de la comarca ingressades de l'hospital per covid-19.

La situació, en canvi, continua empitjorant a l'Alt Urgell, que en les últimes hores ha passat d'un risc de 339,13 a 383,51, i d'una Rt d'1,97 a 2,16. Segons Salut, ara mateix hi ha 2 persones de la comarca ingressades a l'hospital per covid-19. Davant d'aquestes dades, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha alertat a través de les xarxes socials que "els últims dies s'han incrementat els positius, passant d'uns 15 a la setmana a uns 25, la majoria contagiats a l'àmbit familiar, laboral o d'oci". Per tot plegat, ha recordat que és "molt important reduir els contactes i fer-los (fora del nucli de convivència) seguint el criteri de distància, higiene de mans i mascareta".

On la situació també empitjora és al Pallars Jussà, que torna a tenir un risc alt, després que en les últimes hores hagi passat de 49,63 a 116,99 (el llindar de risc alt és 100). L'índex Rt també ha superat la barrera de l'1 i ha passat de 0,86 a 1,57. Al Pallars Sobirà, el risc també ha pujat lleugerament, de 24,32 a 29,19, però la comarca es manté en una situació de perill baix. L'Rt, mentrestant, ha passat de 0,36 a 0,43. Finalment, l'Alta Ribagorça continua en situació de risc zero.