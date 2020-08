El Cerdanya Film Festival aconsegueix salvar l'edició més complicada

El Cerdanya Film Festival ha tancat aquest cap de setmana la seva edició més complicada, degut a la pandèmia de covid-19. L' onzena edició del certamen s'ha clos amb la jornada professional al paratge del Molí de Ger, on també s'ha fet públic el palmarès de l'onzena edició. Tot plegat ha estat marcat per l'impacte de la pandèmia del Covid-19, que no ha permès celebrar la tradicional gala d'entrega de premis ni la festa amb els guanyadors.

Tot i això, des de l'organització han destacat el fet que "s'ha pogut veure un programa audiovisual variat, gratuït i de qualitat". Amb 187 films a concurs (de 3.000 rebuts) i 79 sessions de projecció, destaquen que "el certamen ha sobreviscut a les incerteses i ha pogut ser un dels pocs festivals presencials que ha tingut lloc aquest any 2020, consolidant-se com el gran esdeveniment audiovisual de l'estiu a Catalunya".

Pel que fa al nombre d'espectadors, finalment s'ha sofert una davallada d'aproximadament un 30% respecte a edicions anteriors. Cal tenir en compte però, que no s'han convidat els equips dels films participants per minimitzar els desplaçaments innecessaris i s'han limitat les places al laboratori de creació audiovisual i també el nombre d'assistents a la Jornada Professional a 35 persones en cada cas.

Ha estat, doncs, l'edició més local del Festival. Els organitzadors també han destacat que "les mesures de seguretat i protocols dissenyats s'han aplicat en tots els casos amb èxit i comprensió per part del públic assistent".

Pel que fa al palmarès, destaquen el premi Vila de Puigcerdà al millor curtmetratge, que se l'ha endut Vera, de Laura Rubirola; mentre que Cordes, de JL Montsinos, ha guanyat el mateix premi en categoria de llargmetratge. El palmarès complet es pot consultar aquí.