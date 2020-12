Cerdanya aconsegueix baixar l'Rt per sota d'1 però segueixen creixent les hospitalitzacions

La velocitat de transmissió (Rt) del covid-19 ha baixat a Cerdanya per sota d'1, després de molts dies d'estar per sobre d'aquest llindar. Recordem que aquest és el que estableix si el virus s'expandeix o recula. En cas que superi l'1, vol dir que s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Si es consolida per sota d'1, en canvi, vol dir que el virus va reculant. En el cas de Cerdanya, en les últimes hores ha passat d'1,02 a 0,90. El risc, mentrestant, segueix caient tot i estar molt alt, i ha passat de 2.387 a 2.032 (en la notícia oferta ahir per l'Ara Pirineus s'oferien erròniament unes dades més baixes). El que puja, en canvi, és la pressió hospitalària, i és que en les darreres hores l'Hospital de Cerdanya ha passat de tenir 14 a 16 ingressats per covid-19.

A l'Alt Urgell, el risc també baixa, de 861 a 727, mentre que l'Rt cau de 2,18 a 1,73. Al Sant Hospital de la Seu d'Urgell, mentrestant, s'hi mantenen tres persones ingressades per covid-19. Al Pallars Jussà, el risc baixa de 136 a 114 i l'Rt cau de 0,63 a 0,60. Segons Salut, però, hi ha una persona més hospitalitzada per covid-19, de manera que es passa de 2 a 3.

A l'Aran, el risc baixa de 680 a 632 i l'Rt cau de 2,01 a 1,76. Segons Salut, es manté una persona de la vall hospitalitzada per covid-19. Les dues comarques que segueixen en millor situació són l'Alta Ribagorça, que continua amb risc zero, i el Pallars Sobirà, on el risc baixa de 95 a 76 i l'Rt cau d'1,57 a 1,14. En aquest cas, però, hi ha una persona hospitalitzada per covid-19, quan fa 24 hores no n'hi havia cap de notificada.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc baixi de 859 a 759 i l'Rt es torni a situar per sota d'1, en caure d'1,07 a 0,96. El que segueix pujant amb força, però, és el número de nous contagis: en les últimes 24 hores se n'han notificat 67 més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 3.781. Pel que fa als vacunats a la regió sanitària, Salut n'ha notificat 48 més, de manera que el total ja són 127.