Cerdanya comptarà amb un punt d'atenció permanent del SOC

El Departament de Treball obrirà un Punt d'Atenció Permanent del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a Cerdanya, que s'ubicarà a les oficines del Consell Comarcal, a Puigcerdà. Aquest punt desplegarà de manera progressiva la cartera de serveis del SOC, com tràmits sobre la demanda d'ocupació, informació professional i de l'àmbit laboral, orientació professional, informació sobre processos per acreditar competències o tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania.

Treball ha assegurat que la voluntat del SOC és " impulsar acords amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE en les seves sigles en castellà) per garantir també la tramitació de les prestacions". La previsió és que entri en funcionament, com a molt tard, a inicis del 2021. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, s'ha reunit aquest dissabte a Puigcerdà amb l'alcalde, Albert Piñeira; la presidenta del Consell Comarcal, Roser Bombardó, i el Consell d'Alcaldes de Cerdanya per tractar l'obertura d'aquest nou Punt d'Atencio Permanent del SOC.

Actualment, l'Oficina de Treball de Ripoll (Ripollès) assumeix les gestions pròpies del SOC a la comarca de Cerdanya. Fins ara s'havia intentat evitar desplaçaments innecessaris per als usuaris de Cerdanya, gràcies a la col·laboració amb els organismes públics de la comarca, oferint la possibilitat de fer alguns tràmits de forma virtual i també amb el desplaçament dels tècnics de l'Oficina a la Cerdanya.

Tot i això, Treball veu "imprescindible" la ubicació d'un punt d'atenció estable a la comarca i té la intenció de consolidar-lo com a oficina de treball "en un futur pròxim". El SOC i el Consell Comarcal de la Cerdanya treballaran conjuntament en l'adequació dels espais físics per ubicar l'oficina d'atenció presencial.

Aprofitant la seva visita a la vila, el conseller també ha mantingut una trobada de feina amb l'alcalde. En la trobada s'han abordat diferents qüestions relatives a l'àmbit social, l'atenció a la gent gran, la Residència Sociosanitària de Puigcerdà, l'increment de places residencials i de centre de dia, les polítiques actives d'ocupació, l'atenció a les persones amb diversitat funcional, els projectes de les diferents fundacions que treballen per a aquest col·lectiu i la seva integració laboral, l'atenció a les persones nouvingudes, els casals d'estiu o la necessitat d'un conveni de treball específic per a l'Hospital Cerdanya i que englobi també els diferents centres de salut i socials de la comarca, entre altres.