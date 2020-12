Cerdanya consolida l'Rt per sota d'1 però manté 15 pacients ingressats

La velocitat de contagi (Rt) del coronavirus segueix baixant a Cerdanya i, per segon dia consecutiu, es manté per sota d'1. Recordem que quan l'Rt es consolida per sota d'1 vol dir que el virus recula, mentre que si està per sobre, es considera que s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. En el cas de Cerdanya, en les últimes hores, l'Rt ha passat de 0,90 a 0,83. Pel que fa al risc, aquest ha baixat de 2.032 a 1.885. En relació a la pressió hospitalària, es mantenen 15 persones ingressades per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya. Mentrestant, i segons les darreres dades ofertes per Salut, hi ha 2 persones de la comarca que ja han rebut la primera dosi de la vacuna.

A l'Alt Urgell, el risc també baixa de 727 a 625, mentre que l'Rt cau d'1,73 a 1,43. Segons les darreres dades ofertes per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, aquest dimecres, al Sant Hospital de la Seu hi ha 3 persones ingressades per covid-19. A l'Aran, en canvi, el risc torna a pujar, de 632 a 690, així com l'Rt, que passa d'1,76 a 1,81. Segons Salut, es manté una persona de la vall hospitalitzada per covid-19, i n'hi ha una altra que ja ha estat vacunada.

La situació, per contra, millora als dos Pallars. Al Jussà, el risc baixa de 114 a 108 i l'Rt passa de 0,60 a 0,57. El que puja, en canvi, és el nombre d'hospitalitzats per covid-19, que passa de 3 a 4. Segons Salut, ja hi ha 82 persones de la comarca que han rebut la primera dosi de la vacuna. Al Pallars Sobirà, mentrestant, el risc passa de 76 a 57 i l'Rt cau per sota d'1, passant d'1,14 a 0,85. Una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19. En aquest cas, el nombre de vacunats és 88.

Finalment, l'Alta Ribagorça es manté en situació de risc zero, tot i que les dades de Salut encara no reflecteixen els 5 casos detectats aquest dimecres i notificats per l'Ajuntament de la Vall de Boí. En aquesta comarca la xifra de vacunats s'enfila a 48.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc baixi de 759 a 713 i l'Rt es consolidi per sota d'1, passant de 0,96 a 0,89. Tot i això, s'han notificat 55 nous positius de covid-19 una xifra de creixement inferior a la de dimecres, quan es van notificar 67 nous casos, però que situa el nombre total de positius des de l'inici de la pandèmia en 3.836. En total, a la regió sanitària hi ha 221 vacunats, 94 més que fa 24 hores.