Cerdanya crearà un banc de memòria per posar en valor la dona rural

El Consell Comarcal de Cerdanya posarà en marxa aquesta tardor u n banc de memòria per posar en valor el paper de la dona rural. Ho ha donat a conèixer aquest dijous 15 d'octubre, amb motiu justament de la celebració del Dia de la Dona del Món Rural. El projecte preveu entrevistar, registrar i difondre el testimoni de 17 dones de la comarca, una de cada municipi. Des de l'ens comarcal han remarcat que "és un projecte transversal perquè donem rellevància a l'experiència de vida de les dones i recuperem un patrimoni immaterial que està desapareixent, preservant-lo per a generacions futures a l'Arxiu Històric Comarcal de Cerdanya". En aquest sentit, han indicat que "volem que la seva experiència esdevingui exemple per a les nenes i joves cerdanes i que la seva veu sigui la que expliqui, als locals i visitants, l'essència de viure a Cerdanya.

Per tirar endavant aquest projecte el Consell compta amb el suport de l'Arxiu Comarcal de Cerdanya i ha demanat la complicitat dels ajuntaments de la comarca, ja que "són millors coneixedors de quina és la dona que els pot representar". Inicialment el pressupost del projecte, assumit pel Consell Comarcal, permet entrevistar aquestes 17 dones, crear la base de dades o banc de memòria i, així mateix, els elements de difusió i comunicació visuals i auditius que es col·locaran a cada municipi. En cada un d'ells es dibuixarà la silueta de la dona que el representa i s'hi col·locarà un codi QR. Seguint aquest codi, es podrà accedir al document audiovisual creat a partir del testimoni de cada entrevistada. L'objectiu, assenyalen des del Consell, "és donar veu a les nostres dones en una ruta de la memòria".

El projecte compta amb el suport de l'Institut Català de les Dones, de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida, de la Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida i de la Diputació de Girona.