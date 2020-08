Cerdanya i l'exili del conseller Puig

Els darrers dies d'octubre de 2017, poques hores abans d'haver de comparèixer davant la jutgessa Lamela, l'aleshores conseller de Cultura, Lluís Puig, va decidir marxar a l'exili. De fet, just el cap de setmana després de la proclamació de la república, va ser un dels consellers que es va desplaçar fins a Brussel·les. Tot i això, va decidir tornar, convençut que encara tenien uns dies de coll abans no fossin citats a declarar, per tal de parlar de la situació amb la família. Finalment, però, i gairebé en temps de descompte -poques hores després els membres del govern que van anar a declarar, entraven a presó-, va optar per agafar el cotxe i marxar cap a Bèlgica.

Tot plegat ho recull el llibre M'explico, on el periodista Xevi Xirgo relata els dos anys de mandat de Carles Puigdemont i l'inici de l'exili a Bèlgica. Al volum, i després que el mateix Lluís Puig li ho expliqués, Xirgo explica breument com va ser la sortida del conseller de Cultura de Catalunya. Relata que abans de sortir de casa seva, a Terrassa, va veure a través de l'aplicació Google Maps que hi havia retencions als principals passos fronterers amb l'Estat francès. Puig va deduir que això volia dir que hi havia controls policials, de manera que va preferir buscar una alternativa.

Al llibre, s'explica que "en aquest moment, li ve al cap, no sap per què, que a l'hospital transfronterer de Puigcerdà, gestionat conjuntament per les administracions dels dos costats de la frontera, hi ha una via de servei per a ambulàncies que connecta Espanya i França, i decideix marxar per aquesta via". L'autor es refereix al camí d'Ur, tot i que cal puntualitzar que no es tracta d'una via de servei per a ambulàncies sinó d'un camí de pas força comú per a veïns d'una i altra banda de la ratlla -si bé és cert que s'utilitza a vegades amb aquesta finalitat, per tal que les ambulàncies franceses no hagin de creuar part de Puigcerdà. Sigui com sigui, aquesta va ser la via que va triar Puig per marxar a l'exili esquivant els controls dels principals passos fronterers.

Cerdanya també apareix un altre cop al llibre, tot i que molt abans, quan s'explica que va ser una de les destinacions triades per Puigdemont per passar les seves primeres vacances d'estiu com a president, concretament en un apartament de Martinet. A tall d'anècdota, s'explica que diversos amics van intentar organitzar-li excursions a la muntanya, de les quals ell va intentar escapar-se'n -amb cert èxit- ja que mai ha tingut una especial predilecció per a la pràctica esportiva.

Encara relacionat amb el Pirineu, al llibre també s'hi revela que l'aleshores cap de govern d'Andorra, Toni Martí, va fer de mitjancer entre Puigdemont i el llavors president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en els convulsos dies d'octubre de 2017. Un fet que també s'explica al llibre Les set plagues de BPA, del periodista andorrà Ricard Poy.