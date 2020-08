Cerdanya, on visc de fa bastants anys, és físicament una gran vall, clara i definida, entre muntanyes. Fent un repàs a la història, al segle VIII va ser un comtat i al XIII una vegueria, però les dues demarcacions integraven la totalitat del seu territori. El Tractat dels Pirineus, el 1659, va comportar-ne la primera partició: trenta-tres pobles, amb els seus termes municipals, passaven a la monarquia francesa. I el 1833, la part sota l'administració espanyola va quedar repartida entre les províncies de Lleida i de Girona.

Actualment, potser per justificar el trist fet històric del Tractat dels Pirineus, hi ha com una dèria per utilitzar definicions més que discutibles com Alta Cerdanya, Baixa Cerdanya, Cerdanya Nord... Però n'hi ha dues que considero absurdes: Cerdanya francesa i Cerdanya catalana, quan la francesa és tan catalana com la catalana i també tan francesa com la catalana és espanyola.

Per molt que a la Catalunya estricta de les quatre demarcacions provincials hi governi la Generalitat i, com a conseqüència, hi hagi una administració autonòmica, la frontera estatal –ens agradi o no– delimita França i Espanya. El seu tancament durant el confinament n'ha estat un clar exemple: no es podia ni anar a la Guingueta d'Ix, tan cerdana i catalana com la vila de Puigcerdà. D'altra banda, si aquesta Catalunya assoleix la independència, la Cerdanya francesa i la Catalunya del Nord seguiran sent tan catalanes com la Catalunya independent.