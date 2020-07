Cerdanya "mig salva" el juliol

El sector turístic de Cerdanya ha "mig salvat" el juliol, tot i que "treballant cada dia amb una gran incertesa". Així ho ha assegurat la portaveu de l'Associació d'Hotels i Càmpings de la comarca, Núria Vidal, en declaracions a l' Ara Pirineus. Vidal ha admès que la majoria d'hotels han pogut anar fent, "excepte tres, que treballen amb grups de júniors i sèniors, i que han hagut de tancar perquè els han anul·lat les reserves grupals". Tot i això, ha deixat clar que " en cap cas es pot dir que hem salvat l'estiu, ja que no tenim ni idea de com anirà la setmana que queda de juliol, ni molt menys el mes d'agost". Les relatives bones xifres de juliol, a més, "no compensen ni de bon tros els tres mesos de tancament de la primavera" ha afegit.

Vidal també ha remarcat que aquest estiu estan treballant "amb una incertesa total: ara t'anul·len una habitació perquè la gent té por, ara te'n reserven una altra, grups familiars formats pels avis, els fills i els nets que venien a passar una setmana aquest estiu no estan venint...". Per tot plegat, ha deixat clar que "és impossible fer cap mena de previsió de com acabarà l'estiu", ja que tot plegat dependrà de l'evolució sanitària del país. Tot i això, ha admès que si l'agost funcionés com ha anat el juliol "l'estiu serà mitjanament bo", tenint en compte les males perspectives que es tenien.

Qui, dins del que cap, està podent treballar, són els sectors del comerç i la restauració, gràcies en bona part al gran nombre de segones residències que hi ha a la comarca. La regidora de Comerç i expresidenta de l'Associació de Comerciants de Puigcerdà, Marta Rufiandis, ha admès que el fet que molts segons residents hagin decidit venir a passar les vacances a la comarca s'està notant, ja que "es veu molta gent als carrers". Això fa que el comerç vagi treballant, tot i que "les mesures de seguretat fan que anar a una botiga sigui pesat, ja que, com que hi ha força gent, els clients s'han d'esperar a fora fent cua". Tot i això, remarca que aquesta presència de segons residents, juntament amb els residents habituals " està donant vida al comerç".

A més, Rufiandis apunta que "he parlat amb força gent que ha decidit quedar-se a la seva segona residència a fer teletreball un cop acabi les vacances". Això, assegura, serà positiu, ja que permetrà als comerços de la vila i de la comarca seguir treballant quan acabi la temporada més forta, "sempre que aquesta gent que es quedi es comporti i segueixi les mesures sanitàries que s'han de complir". Tot i això, i si es mantenen aquestes mesures, "com més siguem, millor", ha remarcat Rufiandis, que ha conclòs que, de moment, el que portem de campanya estival "no ha estat meravellosa, però tampoc ha anat malament". Per la seva banda, diversos restauradors contactats també asseguren que han anat treballant, tot i destacar que els clients van molt a última hora i sovint sense reserva.

Sorpresa agradable a la Molina

On asseguren que estan força satisfets de com està anant aquesta campanya d'estiu és a la Molina. Des de l'estació de muntanya han explicat que estan treballant amb xifres similars a altres anys pel que fa al nombre de visitants a les activitats d'estiu. En declaracions a l'ACN, el seu director, Xavi Perpinyà, ha reconegut que això els ha sorprès, ja que les previsions al març eren "dolentes". "Tot i que vam obrir quinze dies tard, estem treballant bé i amb els aforaments d'altres anys; en aquest aspecte estem molt contents", remarca.

Perpinyà afegeix que en bona mesura això és gràcies al client del país que ha apostat per anar a aquesta zona a passar les vacances. "Al final aquí troben activitat a l'aire lliure i molt d'espai", remarca. Tot i això, reconeix que ha deixat d'haver-hi client de fora pels efectes provocats per la pandèmia. "Creiem que el turista nacional prefereix venir aquí per la seguretat i la tranquil·litat que ofereix. Al final, tens més espai, més recorregut i arribes directament amb el teu cotxe", remarca el director de la Molina.

Per això, Perpinyà diu que estan satisfets especialment perquè també actuen com a dinamitzadors econòmics del territori. I és que el fet que la Molina obri fa que altres empreses puguin treballar. "Per a nosaltres és molt important perquè al final arrosseguem, restaurants, botigues de roba d'esport o empreses de lloguers de bicicletes", assenyala.

Des de fa anys, ha afegit, la Molina aposta "fort" per la temporada d'estiu i a principis de juny obre les seves instal·lacions per rebre tota mena de visitants. "A nosaltres ens venen famílies que pugen amb telecadira al niu de l'Àguila i passegen pel Parc Natural del Cadí Moixeró, però també aquells que volen fer circuits amb bicicleta", remarca Perpinyà. Aquest any, però, la pandèmia va obligar a retardar un parell de setmanes l'obertura.

Pel que fa a la pròxima temporada d'hivern, Perpinyà ha assegurat que estan treballant per tenir-ho tot a punt com qualsevol altre any, malgrat la pandèmia. Tot i això, des de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya (ACEM) adverteixen que si la crisi s'allarga pot afectar la temporada d'hivern, ja que podria retardar la posada a punt. Amb tot, des de les estacions asseguren que estan treballant de la mateixa manera que ho han fet sempre.