Cerdanya es queda sense dos dels tres serveis de tren durant tot l'estiu

Cerdanya s'ha quedat aquest estiu sense tren a les dues principals línies que li donen servei. Les obres al túnel de Toses, a la línia operada per Renfe, i els treballs entre la Tor de Querol i Tolosa, a la línia de l'SNCF francesa, obligaran els viatgers a fer en autobús tot aquest tram intermedi durant els pròxims mesos.

Pel sud, des d'aquest dilluns 22 de juny i fins al 7 de febrer els viatgers han de fer el trajecte entre la Tor de Querol i Ribes de Freser en autobús, a causa de les obres de millora que ADIF està fent al túnel de Toses. Entre aquesta població del Ripollès i l'Hospitalet, mentrestant, el trajecte sí que es fa amb tren. Aquest servei substitutori en bus, però, incrementa el temps de trajecte en 50 minuts i el fa força més pesat, ja que passa per la collada de Toses.

Des d'ADIF han destacat que les obres són imprescindibles per a una correcta explotació del servei ferroviari i que tenen com a objectiu millorar el revestiment actual del túnel i millorar el drenatge longitudinal en ambdós costats de la via. D'aquesta manera es garantirà l'estabilitat, durabilitat, disponibilitat i seguretat, reduint les necessitats de manteniment i minimitzant la probabilitat d'incidències amb afectació al servei. A més, s'eliminarà la limitació temporal de velocitat existent actualment.

Torna el tren groc amb bitllets a cinc euros

Pel que fa al nord, des de la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) expliquen que del 15 de juny al 30 d'agost caldrà "fer importants treballs" que interrompran la circulació entre Tolosa i la Tor de Querol. D'aquesta manera, l'únic servei ferroviari que funcionarà durant l'estiu a Cerdanya serà el tren groc, entre la Tor de Querol i Vilafranca de Conflent, també operat per l'SNCF.

Justament, el "canari" s'ha tornat a posar en marxa fa pocs dies després de mesos d'aturada per treballs de manteniment i per la situació de confinament. El servei, considerat una de les principals atraccions turístiques de l'Alta Cerdanya i el Conflent, oferirà aquest estiu unes tarifes especials, a cinc euros el trajecte. Concretament, l'SNCF ha reservat 80 bitllets diaris per als mesos de juliol i agost que només es poden comprar a través d'internet, i que gaudeixen d'aquesta tarifa reduïda. A més, i per tal de reactivar la línia en aquest moment de dificultats econòmiques, els usuaris també poden trobar ofertes especials en la compra a taquilla.