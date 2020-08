Cervesa artesana i solidària

260x366 Imatge d'una cervesa de la cervesera local Refu de la Val d'Aran Imatge d'una cervesa de la cervesera local Refu de la Val d'Aran

Un total de 46 cerveseries artesanes de l'estat espanyol, 32 de catalanes, s'han unit per recaptar fons per lluitar contra el covid-19. Per fer-ho, han creat el projecte COBEER-19 que té com a objectiu dedicar el 19% dels beneficis de cada cervesa seleccionada a una entitat local del territori de cadascuna de les cerveseries que formen part de la iniciativa. La idea va sortir de l'Aran i ràpidament es van unir al projecte cerveseres d'arreu de l'Estat.

David Serrano, promotor del projecte COBEER-19, ha explicat que el projecte té com a objectiu demostrar la unitat del sector cerveser artesà en un moment de crisi com l'actual. Cada cervesera elabora una varietat dedicada al COBEER-19 o en dedica una de ja existent i el client pot identificar aquesta cervesa, ja que porta un adhesiu a la cervesa dedicada al projecte. Serrano ha explicat que amb aquesta iniciativa també es busca fer arribar al consumidor la importància del consum local i de proximitat.