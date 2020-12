Cinc anys promocionant els productes agroalimentaris de l'Alt Urgell

L'associació Menja't l'Alt Urgell, que agrupa a una trentena de productors agroalimentaris i artesans de la comarca, està d'enhorabona aquest mes de desembre, ja que els seus lots de Nadal compleixen cinc anys. Tal com expliquen des de l'associació, l'elaboració dels primers lots, el desembre del 2015, va ser justament l'embrió de la mateixa entitat, que es va constituir com a tal l'agost del 2016. La unió temporal que van fer alguns productors de la comarca per tal de crear els primers lots va tenir un èxit molt major de l'esperat, tal com recorda una de les seves integrants, Marisol Salvadó, que explica que se'n van vendre fins a 365.

Salvadó afegeix que, des d'aleshores, "l'experiència ha estat molt bona i a poc a poc hem anat consolidant els lots de Menja't l'Alt Urgell, primer venent-los a l'espai que tenim al supermercat Charter de Montferrer i després a la botiga de la plaça Patalín de la Seu d'Urgell". Des de l'entitat creuen que "el fet d'elaborar lots amb productes agroalimentaris de proximitat i de primera qualitat, així com oferir la possibilitat de personalitzar-los totalment, ens permet diferenciar-nos d'altres ofertes més industrials, i creiem que la nostra proposta ha agradat als consumidors".

Justament per commemorar aquests cinc anys, l'entitat ha creat unes etiquetes especials que està enganxant als lots de Nadal que està venent enguany. A més, ha volgut regalar unes bosses de roba de cotó a totes les persones que estan anant a comprar "per premiar la fidelitat d'aquella gent que aposta pels productes de proximitat que elaborem a la comarca", ha indicat Salvadó.

A banda, un any més l'entitat ha acompanyat els díptics que anuncien els lots de Nadal de quadres fets per a l'ocasió per diversos artistes de la comarca. Enguany han estat set els participants, Berta Oromí, Ramon Berga, Anna Rius, Adrià Ventura, Jaume Rovira, Elisenda Capdevila i Josepa Travé, i els seus treballs es podran veure fins al 6 de gener a l'espai l'Aparador de la plaça del Carme de la Seu d'Urgell.