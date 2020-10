Cinquena defunció per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya

L 'Hospital de Cerdanya ha notificat una nova defunció derivada del covid-19. Es tracta d'una dona de 94 anys, veïna de Puigcerdà, que presentava diverses patologies prèvies. Aquesta és la cinquena defunció al centre derivada del covid-19 des que va començar la pandèmia, i la tercera en pocs dies. Ara mateix al centre hospitalari hi ha 3 persones ingressades per covid-19 i 2 més pendents de diagnòstic. Pel que fa a la situació epidemiològica de la comarca, aquesta ha millorat respecte a fa 24 hores, ja que el risc de rebrot ha baixat de 637 a 541, mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ha caigut d'1,66 a 1,22. Recordem que si es manté per sobre d'1 es considera que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona.

De fet, en general, la situació epidemiològica ha millorat lleugerament aquestes últimes hores a l'Alt Pirineu i Aran. Al conjunt de la demarcació, el risc de rebrot de covid-19 ha baixat de 597 a 568, mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ha passat d'1,51 a 1,32. Pel que fa als nous positius, en les últimes hores se n'han notificat 33 més, de manera que des de l'inici de la pandèmia l'acumulat de casos ja és de 1.685.

La tendència de totes les comarques és a la baixa, excepte a l'Aran, que es manté gairebé igual que fa 24 hores, i al Pallars Sobirà, que és on ara mateix el risc puja més. Concretament, en 24 hores ha passat de 1.324 a 1.506, mentre que l'Rt s'ha enfilat de 3,38 a 3,40. Segons Salut, ara mateix hi ha dues persones de la comarca ingressades a l'hospital per covid-19. A l' Aran, mentrestant, el risc ha passat de 353 a 356, però l'Rt ha seguit baixant i ja frega la barrera de l'1. Concretament ha passat d'1,17 a 1,03. Ara mateix, i també segons Salut, hi ha dues persones de la vall hospitalitzades per covid-19.

La situació, en canvi, millora a la resta de comarques de l'Alt Pirineu, tot i que segueixen en risc molt elevat. A l' Alt Urgell aquest risc passa de 979 a 964 i l'Rt baixa d'1,66 a 1,56. A la Seu, mentrestant, el risc passa de 1.408 a 1.232 i l'Rt d'1,66 a 1,56. Pel que fa al Sant Hospital, on recordem que encara s'hi gestiona el brot de covid-19 detectat la setmana passada, hi ha ocupats 13 dels 16 llits reservats per a pacients afectats pel virus.

Una defunció fruit del brot al Sant Hospital

Pel que fa al brot com a tal, i segons dades del mateix hospital, fins a dia d’avui s’han detectat 17 pacients afectats (8 dels quals estan ingressats a la Fundació Sant Hospital, 8 més aïllats al seu domicili i una defunció), així com 14 professionals i una estudiant afectats (1 d’ells ingressat a un altre centre, tots asimptomàtics o amb símptomes lleus). Tanmateix hi ha 6 professionals més confinats al seu domicili per ser contactes estrets, amb estudi inicial negatiu.

Milloren el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça

Al Pallars Jussà, el risc ha baixat, passant de 324 a 319, però l'Rt ha crescut lleugerament, d'1,40 a 1,42. Finalment, després de diversos dies de pujada, l' Alta Ribagorça ha trencat la tendència i ha vist com el risc baixava les últimes 24 hores, passant de 453 a 353. L'Rt també ha baixat, d'1,94 a 1,51.