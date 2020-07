Coll de Nargó confirma el tancament de les basses del Codó

El bany a les basses del Codó de Coll de Nargó quedarà prohibit a finals de la setmana que ve. Tot i que fa unes setmanes l'Ajuntament ja tenia coll avall que hauria d'adoptar aquesta mesura per precaució davant la situació de pandèmia, havia volgut esperar uns dies per veure si la situació millorava i, finalment, no calia tancar. L'agreujament de la situació, amb els importants rebrots del Segrià i la Segarra, i la massificació que ja s'ha pogut veure aquests darrers dies a les basses han empès al consistori a prendre una decisió definitiva.

L'alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera, ha explicat a l'Ara Pirineus que "nosaltres com a Ajuntament no tenim personal per controlar que hi hagi dos metres de distància entre persones ni garantir la traçabilitat en cas que hi hagués un contagi, ja que no podem saber qui ha anat a les basses". Per tot plegat, creuen que el més sensat és prohibir el bany, de manera que els Mossos d'Esquadra tindran potestat per sancionar si passen i veuen que hi ha algú a les basses.

Riera també ha detallat que volen esperar a publicar l'edicte municipal on es prohibirà el bany a tenir els cartells que s'instal·laran a la zona anunciant aquesta prohibició, per tal que tothom n'estigui assabentat. Les basses del Codó són un dels llocs de bany natural més populars de l'Alt Urgell -com demostren les aglomeracions que s'hi estan produint aquests dies- juntament amb la platja d'Ogern, a Bassella, que enguany tampoc ha obert per motius de seguretat vinculats a la Covid-19.