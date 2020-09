Comença el curs a Barruera després que el professor qüestionat pels pares s'hagi agafat la baixa

Les famílies de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, han dut finalment aquest dimecres els seus fills a l'escola del municipi, a Barruera, després de la protesta que van iniciar dilluns -coincidint amb l'inici del curs escolar- per mostrar el seu desacord amb un docent. Han pres aquesta decisió després de conèixer, durant una reunió de l'AMPA amb el centre celebrada aquest dimarts, que el docent al qual qüestionen pares i mares "s'ha agafat la baixa, ha lliurat les claus i ha recollit les seves pertinences" de l'escola, segons han explicat. Per això, les famílies han decidit que els nens i nenes aniran "amb normalitat" a l'escola de la Vall de Boí, tenint en compte que el docent "no acudirà al centre" a partir d'aquest dimecres.

Els pares i mares van demanar a Educació que substituís el docent però el Departament només va oferir la contractació d'un supervisor. El mateix conseller Josep Bargalló va explicar que una sentència judicial els obligava a oferir-li plaça. L'AMPA va sol·licitar la substitució del docent per "falta de confiança" i "problemes de convivència" viscuts el curs 2013-2014. Ja llavors, pares i mares van demanar a Educació la seva substitució i el Departament va assignar a una professora de reforç perquè li supervisés la feina de prop, mesures que ara reclamen de nou.

L'AMPA també assegura que centres de Sort, la Vall Fosca o Tremp també van tenir "problemes" amb aquest docent que van marcar, ja aleshores, l'inici del curs escolar amb protestes similars. A més, ha recordat que l'any 2017 Educació va expulsar el professor de la borsa d'interins durant dos anys considerant que hi havia una "evidència de falta de competències professionals".

Mascaretes per a tots els alumnes

Justament, coincidint amb aquest primer dia de curs, l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, s'ha desplaçat a l'escola. A banda de comprovar el correcte inici de les classes, ha aprofitat per fer entrega de mascaretes a tots els alumnes del centre.