Comença a caminar el Pla de Reactivació Socioeconòmica de l'Alt Urgell

Les alcaldesses i els alcaldes de l'Alt Urgell s'han reunit aquest dimecres en una sessió de treball per detectar necessitats i línies de treball per fer front a la situació sanitària generada pel covid-19 i les corresponents restriccions, que tenen especial incidència en el sector socioeconòmic. La sessió, en la qual han participat 11 alcaldesses i alcaldes de la comarca, ha estat dinamitzada per mOntanyanes, estratègies creatives per a la dinamització local, empresa que dona suport a l'elaboració i execució del Pla de Reactivació Socioeconòmica de l'Alt Urgell.

Atesa la situació originada per la pandèmia i les conseqüències corresponents, la trobada d'aquest dimecres ha identificat com a punts per seguir treballant: el suport al sector de l'hostaleria i els subsectors que en depenen, el reforç al sector comercial, l'estimulació del consum de productes de proximitat i el manteniment del sector lleter, a més de vetllar per garantir l'accés a la fibra òptica i la resta de connexions. També s'ha recalcat la necessitat d'empoderar els joves per garantir el seu arrelament al territori i s'ha recalcat la necessitat de millorar l'accés a l'habitatge. Finalment, s'ha recordat la importància de cooperar a nivell comarcal per tal d'accedir als fons europeus.

Al llarg del mes de desembre estan previstes tres sessions amb diversos agents per saber què es pot esperar del Pla i a quin nivell de compromís poden arribar. La segona reunió tindrà lloc amb les entitats empresarials i els seus associats i la tercera comptarà amb els tècnics i les tècniques comarcals vinculats amb la promoció econòmica, el comerç, el turisme i el desenvolupament local. Aquest Pla es realitza gràcies a la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya, que va sol·licitar el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, i és finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l'FSE. Té una durada prevista d'un any.