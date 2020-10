Comença la campanya de micromecenatge per fomentar l'arrelament a l'Alt Pirineu i Aran

Des d'aquest dilluns ja es poden començar a presentar els projectes al Matchfunding Arrela't Alt Pirineu i Aran. Aquesta és una campanya de finançament col·lectiu en la qual les administracions complementen les aportacions que farà la ciutadania a través del micromecenatge, aportant un euro per cada euro recaptat multiplicant així els fons recollits. En aquesta primera edició es compta amb un finançament públic de 24.000 euros per activar un màxim de sis projectes que tinguin retorn social al territori. La selecció la farà un jurat independent a partir de tots els projectes que s'enviaran fins al 13 de desembre, data en què finalitza la presentació de candidatures.

Per ajudar a aquelles persones que volien presentar les seves candidatures en aquesta iniciativa s'han realitzat diverses jornades de treball en les darreres setmanes. Per començar, s'han realitzat sis trobades comarcals amb una nombrosa afluència de públic: al Pallars Sobirà hi van assistir 20 persones, a la Cerdanya 10, a l'Alt Urgell 17, a la Val d'Aran 11, a l'Alta Ribagorça 15 i al Pallars Jussà 20. Això suma un total de 83 persones, que van mostrar el seu interès a conèixer més aquesta iniciativa i que, entre altres coses, volien aprendre a explicar millor el seu projecte.

Posteriorment, el passat dissabte 17 d'octubre va tenir lloc la sessió de networking Arrela't a l'Alt Pirineu i Aran, on es reunien emprenedors i emprenedores de les sis comarques que formen part d'aquesta extensió territorial. Aquesta sessió estava dividida en dues parts: una primera on es va explicar com impulsar una campanya de micromecenatge i una segona part on els assistents van participar en un taller en el qual van començar a parlar sobre com organitzar la seva campanya. En la primera part d'aquesta sessió van participar-hi 60 persones i als tallers s'hi van quedar fins a 40 persones.

Ara ja és el moment que totes les persones interessades presentin el seu projecte a la candidatura del matchfunding. Per fer-ho, han d'enviar una sol·licitud juntament amb una memòria (es podrà trobar el model a la pàgina web) abans del 13 de desembre. Després, entre el 14 de desembre de 2020 i el 10 de gener de 2021, el jurat procedirà a la valoració i selecció dels projectes i el dia 11 de gener de 2021 es publicaran els resultats dels projectes seleccionats.

Aquesta iniciativa la promouen els Consells Comarcals de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Conselh Generau d'Aran, les Oficines Joves, els serveis de Promoció Econòmica i Treball d'aquestes comarques, l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran i el projecte Odisseu, amb el suport de la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la DG de Joventut, el Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya i el Consorci Leader Pirineu Occidental, i en col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.