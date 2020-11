Comença una prova pilot per evitar mortalitat de fauna al canal de Gavet

Endesa està instal·lant aquests dies 750 metres de tanques perimetrals al canal de Gavet, al Pallars Jussà, per evitar que la fauna autòctona s'hi precipiti. Les malles protectores s'estan col·locant al marge esquerre del canal, a la zona del barranc dels Inerts, principal connector ecològic que creua la infraestructura hidràulica en el seu tram anterior al sifó de Gavet.

Aquestes tasques es duen a terme amb la col·laboració del Cos d' Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, després de l' anàlisi de la mortalitat de fauna en aquest canal durant els darrers anys. Al canal ja s'hi havien instal·lat cinc rampes per facilitar la sortida dels animals (quatre per a ungulats i grans mamífers i una per amfibis). Amb aquesta actuació, s'inicia la prova pilot amb la companyia per tal de poder estudiar la implantació de mètodes més efectius per tal d'evitar a mortalitat de fauna en aquest indret.

Aquesta actuació forma part de les accions a desenvolupar d'acord amb el conveni subscrit el passat mes de juny entre Endesa i els Agents Rurals amb l'objectiu d'establir operatives encaminades a protegir i preservar la fauna i el medi ambient en general i, específicament, en aquells indrets on la companyia té infraestructures hidràuliques i desenvolupa activitats energètiques.